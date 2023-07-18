"РФ озвучивает две позиции": Кулеба о переговорах по "зерновому соглашению"

В России опровергли заявление о том, что диктатор Владимир Путин якобы согласился продлить "зерновое соглашение".

В РФ озвучивают разные позиции по "зерновому соглашению". В частности, власти Кремля избегают ясности, поскольку в одном текст говорит о прекращении, а в другом комментарии – о приостановлении.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в понедельник журналистам в штаб-квартире ООН.

Он отмечает, что такая позиция РФ – это безответственный шаг, который ставит под угрозу глобальную продовольственную безопасность.

На фоне этого Кулеба провел ряд переговоров по этой теме, в частности, как действовать дальше, поскольку функционирование коридоров, морских и сухопутных для экспорта украинского зерна на мировой рынок должно продолжаться.

По его словам, в ближайшие дни будут проведены очень интенсивные консультации на всех уровнях.

"Но в общем-то мы должны понимать одну простую вещь: пока Россия будет находиться в Крыму, до тех пор она будет надеяться, что сможет шантажировать мир и навязывать свою волю любому. Если мы решим эту проблему, через месяц-два они придумают другую", — сказал Кулеба.

Накануне президент Владимир Зеленский анонсировал, что готовится его разговор с генсеком ООН Антониу Гуттерешем по поводу зернового соглашения.

В то же время, в России опровергли заявление о том, что диктатор Владимир Путин якобы согласился продлить "зерновое соглашение" с участием Украины и Турции.

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