РФ перебрасывает к граница Украины и в аннексированный Крым войска из Сибири и Дальнего Востока — CIT

РФ перебрасывает к граница Украины и в аннексированный Крым войска из Сибири и Дальнего Востока — CIT

В частности, речь идет о "Градах", танках и бронемашинах.

Российские военные перебрасывают живую силу и техники из Сибири и Дальнего Востока в аннексированный Крым Крым, а также в регионы, граничащие с Украиной.

Об этом 12 января сообщила расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) в Telegram-канале.

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Аналитики отмечают, что обнаружили в соцсетях "множество видео, где военная техника отображена на автодорогах, в процессе погрузки на железнодорожные платформы и на движущихся на запад эшелонах. Расследователи установили, что большинство записей в Сети сделано в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке — Бурятии и Приморском крае.

Отмечается, что за последние несколько дней количество видео с опрокидыванием военной техники на запад РФ выросло. Речь идет о военных грузовиках, автозаправщиках, танках, боевых машинах пехоты, реактивных системах залпового огня "Град" и "Ураган". Вероятно, военные также перевозят зенитный ракетный комплекс "Тор" или зенитную самоходную установку "Шилка".

Фото Conflict Intelligence Team: опрокидывание военных и техники на запад России.

В CIT отмечают, что в пассажирских и товарных вагонах есть личный состав военнослужащих. Впрочем, установить количество военных пока не удалось

В расследовании отмечают, что военная техника отправлялась из Улан-Удэ, Борге, Белогорска и Уссурийска. Специалисты предполагают, что она принадлежит соединениям четырех армий Восточного военного округа России.

Напомним, американские СМИ опубликовали карту, на которой показали расположение войск государства-агрессора России вдоль границы с Украиной. Карта составлена на основе данных от украинских и западных чиновников, а также независимых военных и спутниковых снимков.

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