РФ перебросит свою авиацию из Сирии на войну против Украины: предупреждение эксперта

Россияне перебросят свои самолеты и вертолеты из Сирии на украинский фронт. Большинство авиации – это истребители-бомбардировщики Су-34.

Такое мнение военный эксперт Михаил Жирохов выразил в эфире Radio NV.

По словам эксперта, события в Сирии "играют в минус" для Украины, ведь россияне перебросят оттуда свою авиацию на украинский фронт.

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"Россияне перебрасывают или перебросят в ближайшее время те самолеты и вертолеты, которые у них были в Сирии. Они перебросят их на украинский фронт. Это очевидные вещи. Это будут подготовленные экипажи. Это будет подготовленный технический состав. И к сожалению, большая часть – это Су -34, носители КАБов", – рассказал Жирохов.

Что касается российского флота, то эксперт считает, что Турция не пропустит корабли РФ через Босфорский пролив. Также пока неизвестно, смогут ли корабли пройти в районе Гибралтара.

"Но в любом случае, если они пропустят, то корабли пойдут уже на северный флот. То есть они непосредственно на события на нашем фронте никак не будут влиять. А вот самолеты и вертолеты, это, к сожалению, неприятная история", – объяснил Жирохов.

Он также убежден, что Россия потеряет свои две военные базы на территории Сирии. В то же время, тамошние повстанцы не будут штурмовать эти российские базы, ведь это не выгодно президенту Турции Реджепу Эрдогану.

"Насколько я знаю, есть внутренний документ или внутренний приказ – не трогать россиян, не трогать дипломатические посольства в Дамаске. И поэтому сейчас весь гнев сирийского народа направлен исключительно против Асада", – сказал эксперт.

Напомним, руководитель ЦПД Андрей Коваленко заявил, что Россия может свои войска из Сирии перебросить в Украину, но это не окажет серьезного влияния на ситуацию на фронте.

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