Российская Федерация оказывает Ирану техническую и стратегическую помощь в усовершенствовании ударов беспилотниками, используя опыт, полученный во время войны в Украине. Речь идет о специфических тактиках наведения дронов-камикадзе для поражения целей США и стран Персидского залива.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя западной разведки.

Помощь России Ирану — что известно

По данным разведки, сотрудничество между странами вышло на новый уровень. Если раньше помощь РФ ограничивалась общими данными для наведения на цели, то сейчас Москва делится конкретными алгоритмами программирования полетов. Это уже позволило иранским Шахедам неожиданно успешно проходить сквозь системы ПВО в регионе Персидского залива.

«То, что раньше было всеобщей поддержкой, сейчас вызывает все большее беспокойство, включая стратегии наведения беспилотников, которые Россия применяла в Украине», — отметил западный источник издания.

Хотя детали консультаций не разглашаются, в издании напоминают характер атак РФ в украинском небе. Основная стратегия заключается в использовании «волн» БпЛА — одновременном запуске большого количества аппаратов, регулярно меняющих курс. Такое маневрирование направлено на истощение и обход средств противовоздушной обороны.

Ранее Иран только продавал дроны России, а теперь Россия отдает боевой опыт наоборот. Иран использует российские тактики войны в Украине, чтобы точнее атаковать американские объекты на Ближнем Востоке.

Война на Ближнем Востоке — последние новости

Напомним, Россия предоставила Ирану разведывательные данные для ударов по американским военным кораблям и стратегическим объектам в регионе.

Следствием этого взаимодействия стала атака беспилотника в Кувейте, приведшая к гибели шести военнослужащих США.

Тогда в Белом доме воздержались от комментариев по поводу роли российской разведки в этих событиях.

В то же время, Тегеран подтвердил, что получает постоянную поддержку со стороны Москвы и Пекина.

Впоследствии специальный посланник президента США Стив Виткофф сказал, что во время разговора между лидером США Дональдом Трампом и диктатором Владимиром Путиным российская сторона опровергла обвинения в передаче разведывательных данных Ирану.