РФ передала Азербайджану контроль над коридором, соединяющим Армению и непризнанный Карабах

Россия передала Азербайджану контроль над коридором, соединяющим Армению и непризнанный Карабах.
Так называемые "российские миротворцы" уже начали демонтировать блокпосты вдоль так называемого Лачинского коридора.
Об этом сообщает азербайджанское агентство АРА.
Россияне забирают свои блокпосты, установленные на въезде в Лачинский коридор и вдоль дороги со стороны Губадлинского района. В Азербайджане сообщили, что этот путь станет свободным уже на следующей неделе.
Россияне же продолжат службу на новом коридоре, проложенном Азербайджаном в соответствии с соглашением с Арменией после шестинедельной войны 2020 года.
Напомним, Азербайджан разбомбил воинскую часть и взял под контроль высоты в Нагорном Карабахе.
Читайте также:
- Пашинян заявил, что события в Карабахе вызывают вопросы к российским миротворцам
- В Нагорном Карабахе — новое обострение: есть погибшие и раненые военные, в "республике" объявлена частичная мобилизация
- Спецоперация "Возмездие" в Нагорном Карабахе: что изменилось за сутки на фронте