РФ передала Азербайджану контроль над коридором, соединяющим Армению и непризнанный Карабах

Россия передала Азербайджану контроль над коридором, соединяющим Армению и непризнанный Карабах.

Так называемые "российские миротворцы" уже начали демонтировать блокпосты вдоль так называемого Лачинского коридора.

Об этом сообщает азербайджанское агентство АРА.

Россияне забирают свои блокпосты, установленные на въезде в Лачинский коридор и вдоль дороги со стороны Губадлинского района. В Азербайджане сообщили, что этот путь станет свободным уже на следующей неделе.

Россияне же продолжат службу на новом коридоре, проложенном Азербайджаном в соответствии с соглашением с Арменией после шестинедельной войны 2020 года.

Напомним, Азербайджан разбомбил воинскую часть и взял под контроль высоты в Нагорном Карабахе.

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