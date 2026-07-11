© Associated Press

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Россия временно остановила судоходство через Донско-Азовский канал, соединяющий реку Дон с Азовским морем. Также прекратили прием заявок на прохождение через Керченский пролив, соединяющий Азовское и Черное моря.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника в области экспорта зерна.

Решение было принято после украинской атаки 10 июля на 13 российских судов в Азовском море, среди которых были 10 танкеров.

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Один из источников сообщил, что российские пограничники проинформировали судоходные компании о прекращении приема всех заявок на проход через Керченский пролив от 18:10 по местному времени. В сообщении не указали, когда ограничения отменят.

Рыночные аналитики отмечают, что через Азовское море проходит в четверть российского экспорта пшеницы. Вдоль моря расположены Ростовский и Краснодарский регионы, являющиеся ведущими производителями зерна в России. На Керченском проливе расположен второй по величине российский порт в Черноморском регионе.

На фоне сообщений о возможном закрытии судоходства через Азовское море цены на пшеницу на Euronext 10 июля выросли на 4% и достигли самого высокого уровня за шесть недель.

Ранее сообщалось, что поражены 35 танкеров, сухогрузов и спецплавсредств РФ. Самой результативной стала ночь на 9 июля. Тогда беспилотники СБС попали в 12 танкеров, один сухогруз и один буксир. Всего в период с 6 по 9 июля ударами украинских дронов были поражены 25 танкеров, 6 сухогрузов, один паром и один буксир.

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