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РФ перекрыла Донско-Азовский канал из-за атак беспилотников — Reuters
Финансовые и военные морские возможности оккупантов заблокированы в акватории нашего моря.
Россия временно остановила судоходство через Донско-Азовский канал, соединяющий реку Дон с Азовским морем. Также прекратили прием заявок на прохождение через Керченский пролив, соединяющий Азовское и Черное моря.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника в области экспорта зерна.
Решение было принято после украинской атаки 10 июля на 13 российских судов в Азовском море, среди которых были 10 танкеров.
Один из источников сообщил, что российские пограничники проинформировали судоходные компании о прекращении приема всех заявок на проход через Керченский пролив от 18:10 по местному времени. В сообщении не указали, когда ограничения отменят.
Рыночные аналитики отмечают, что через Азовское море проходит в четверть российского экспорта пшеницы. Вдоль моря расположены Ростовский и Краснодарский регионы, являющиеся ведущими производителями зерна в России. На Керченском проливе расположен второй по величине российский порт в Черноморском регионе.
На фоне сообщений о возможном закрытии судоходства через Азовское море цены на пшеницу на Euronext 10 июля выросли на 4% и достигли самого высокого уровня за шесть недель.
Ранее сообщалось, что поражены 35 танкеров, сухогрузов и спецплавсредств РФ. Самой результативной стала ночь на 9 июля. Тогда беспилотники СБС попали в 12 танкеров, один сухогруз и один буксир. Всего в период с 6 по 9 июля ударами украинских дронов были поражены 25 танкеров, 6 сухогрузов, один паром и один буксир.