РФ перекрыла воздушное пространство над ракетным полигоном "Капустин Яр" - что известно (карта)

Капустин Яр

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РФ ограничила использование воздушного пространства над ракетным полигоном Капустин Яр в Астраханской области.

Соответствующие ограничения, согласно авиационным сообщениям NOTAM, будут действовать с 28 сентября по 3 октября.

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Воздушное пространство над районом полигона будет закрываться ежедневно с 09:00 до 19:00. Информация об ограничениях опубликована в системе NOTAM.

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Капустин Яр — карта

Капустин Яр является одним из российских полигонов, где проводят испытания ракетных систем. В частности, отсюда ранее производились запуски ракет, которые РФ использует или испытывает для своих Вооруженных сил.

Россия закрыла воздушное пространство над Капустиным Яром Фото скрин NOTAM

В то же время, именно введение ограничений в воздушном пространстве не означает, что Россия обязательно готовит запуск баллистической ракеты «Орешник». Подобные NOTAM могут быть введены в связи с ракетными испытаниями, военными учениями или другими мероприятиями на полигоне.

Аналогичные ограничения над районом «Капустиного Яра» уже вводились ранее. В частности, такие сообщения действовали с 5 по 8 мая 2026 года, а также в августе 2025-го.

Российские власти пока официально не объяснили, с чем именно связано нынешнее ограничение использования воздушного пространства над полигоном.

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