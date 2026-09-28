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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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РФ перекрыла воздушное пространство над ракетным полигоном "Капустин Яр" - что известно (карта)

РФ ограничила использование воздушного пространства над полигоном «Капустин Яр» с 28 сентября по 3 октября.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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РФ перекрыла воздушное пространство над ракетным полигоном "Капустин Яр" - что известно (карта)

Капустин Яр

РФ ограничила использование воздушного пространства над ракетным полигоном Капустин Яр в Астраханской области.

Соответствующие ограничения, согласно авиационным сообщениям NOTAM, будут действовать с 28 сентября по 3 октября.

Воздушное пространство над районом полигона будет закрываться ежедневно с 09:00 до 19:00. Информация об ограничениях опубликована в системе NOTAM.

Капустин Яр — карта

Капустин Яр — карта

Капустин Яр является одним из российских полигонов, где проводят испытания ракетных систем. В частности, отсюда ранее производились запуски ракет, которые РФ использует или испытывает для своих Вооруженных сил.

Россия закрыла воздушное пространство над Капустиным Яром Фото скрин NOTAM

Россия закрыла воздушное пространство над Капустиным Яром Фото скрин NOTAM

В то же время, именно введение ограничений в воздушном пространстве не означает, что Россия обязательно готовит запуск баллистической ракеты «Орешник». Подобные NOTAM могут быть введены в связи с ракетными испытаниями, военными учениями или другими мероприятиями на полигоне.

Аналогичные ограничения над районом «Капустиного Яра» уже вводились ранее. В частности, такие сообщения действовали с 5 по 8 мая 2026 года, а также в августе 2025-го.

Российские власти пока официально не объяснили, с чем именно связано нынешнее ограничение использования воздушного пространства над полигоном.

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