Кремль. / © Associated Press

Реклама

Российские спецслужбы готовили диверсию на территории Польши вблизи границы с Калининградской областью РФ. По замыслу Москвы ответственность за провокацию должны были возложить на Украину.

Об этом сообщает польское издание Rzeczpospolita со ссылкой на чиновников, осведомленных о ходе превентивной операции.

Реклама

Спецслужбы Польши получили предупреждение о планах России от разведывательных служб стран-партнеров. В то же время, на подготовку диверсии указывали и аналитики польской разведки. По данным журналистов, подготовку диверсии планировали в конце октября — начале ноября. Польские силовые структуры в течение последних двух недель проводили мероприятия, чтобы предотвратить возможную провокацию.

Реклама

«У нас была информация о конкретных объектах, которые планировали атаковать. Россияне рассчитывали на большое количество жертв», — рассказал один из собеседников издания.

По его словам, провокация должна была напоминать так называемый Гляйвицкий инцидент — операцию под чужим флагом, которую нацистская Германия совершила 31 августа 1939-го. В тот день нападение на радиостанцию инсценировали, чтобы обвинить в нем Польшу и создать повод для начала Второй мировой войны.

«Тех, кто пересек бы границу, скорее всего, застрелили бы или подбросили им доказательства якобы украинского происхождения. Целью было прекратить помощь Украине», — объяснил собеседник.

Польские спецслужбы начали действовать после того, как с российской стороны границы заметили офицеров, координирующих подобные диверсионные операции. По информации издания, к ним причастны сотрудники российской военной разведки.

Реклама

В конце октября Польша ужесточила безопасность в приграничном регионе. В местные отделения полиции направили правоохранителей из других регионов, увеличили количество пограничников и сотрудников Агентства внутренней безопасности. Кроме того, в Варминско-Мазурском воеводстве организовали обучение сил специального назначения и сил территориальной обороны.

«Речь не только о сдерживании, а о готовности к превентивным действиям», — говорит собеседник, осведомленный о деталях операции.

Журналисты также спросили министра-координатора польских спецслужб Томаша Семоняка, планировала ли Россия устроить теракт на объекте, где могло находиться много людей.

«Я не знаю ответа на этот вопрос. Об этом нужно бы спросить самих россиян, а они обычно не признаются в подготовке таких действий. Даже если у нас есть соответствующая информация, то не разглашаем ее», — ответил чиновник.

Реклама

По его словам, «если мы приняли определенные меры, то потому, что признали угрозу реальной». Министр говорит, что все предпринятые шаги «были адекватны».

Имеющиеся основания свидетельствовали о реальности опасности», — подытожил Семоняк.

Напомним, соседняя Польша усилила охрану границы с Россией из-за предупреждения разведки о возможных диверсиях и активизации российских взрывных операций в Европе. Среди потенциальных угроз рассматриваются даже попытки вооруженного прорыва через государственную границу.

В то же время премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о «подозрительной активности» на границе с Россией в ночь на 3 ноября. Инцидент произошел вблизи города Семпополь в Варминско-Мазурском воеводстве. В то же время, нарушения польской границы не было. Замеченные лица отошли в глубь Кенигсбергской области.

Новости партнеров

Новости партнеров