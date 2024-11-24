РФ планирует кибератаку на Британию: миллионы людей могут остаться без света — Telegraph

В прошлом году российские военные и киберпреступники значительно активизировали атаки, распространив их на нескольких членов и партнеров НАТО.

Россия готовится к серии масштабных кибератак на Великобританию, которые могут "оставить миллионы людей без электроэнергии".

Как сообщает The Telegraph, об этом во время конференции НАТО 25 ноября предупредит министр Кабинета Министров Великобритании Пэт Макфадден.

"Россия чрезвычайно агрессивна и безрассудна в киберпространстве и хочет получить стратегическое преимущество и унизить государства, поддерживающие Украину", – заявит Мак-Фадден в обращении.

По словам издания, президент России Владимир Путин планирует нанести Великобритании "дестабилизационный и изнурительный" электронный удар. Мак-Фадден также заявит о "неизбежной угрозе" российской кибератаки на ключевую инфраструктуру и предприятия страны, которая может повлечь за собой отключение электросетей и нанести серьезный ущерб экономике.

По данным The Telegraph, министр подчеркнул, что в прошлом году российские военные и киберпреступники значительно активизировали атаки, распространив их на нескольких членов и партнеров НАТО. В Британии под прицелом российских хакеров оказались медиа, телекоммуникации, политические и демократические институты, а также энергетическая инфраструктура.

Напомним, ранее финская государственная компания Cinia, специализирующаяся на строительстве волоконно-оптических сетей, сообщила о повреждении своего подводного кабеля C-Lion1, соединяющего Финляндию и Германию через Балтийское море.