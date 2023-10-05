РФ планирует заминировать "гуманитарный коридор" в Черном море — западная разведка

Россия может использовать морские мины, которые разместила на подходах к украинским портам, для поражения гражданских судов в Черном море.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Великобритании со ссылкой на данные разведки.

Также читайте Россия атаковала дронами Кировоградскую область: власти сообщили о попадании

"Россия пытается нацелиться на гражданские суда, проходящие через украинский "гуманитарный коридор", чтобы сдержать экспорт украинского зерна. Это продолжит попытки России давить на украинскую экономику. Россия почти наверняка хочет избежать открытого затопления гражданских судов, а фальшиво обвиняет Украину в любых" атаках на гражданские суда в Черном море", — говорится в заявлении.

В ведомстве отметили, что, раскрывая планы России, Британия "стремится разоблачить тактику России по предотвращению любого подобного инцидента".

"Мы работаем с Украиной и другими партнерами, чтобы достичь мер по повышению безопасности судоходства. Наш совет британскому судоходству не изменился – уровень морской безопасности Великобритании для украинских портов и вод остается на самом высоком уровне из-за угрозы со стороны России", — подчеркнули в МИД.

Там добавили, что Великобритания ввела средства разведки, наблюдения и разведки для мониторинга российской деятельности в Черном море.

Напомним, вице-премьер-министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков рассказал, как Украине удалось восстановить судоходство в Черном море.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.