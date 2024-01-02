РФ подтвердила, что сбросила собственную ракету на село в Воронежской области

Власти сообщили о разрушениях в семи домовладениях.

Минобороны РФ подтвердило, что 2 января российская ракета упала на село Петропавловка в Воронежской области. В ведомстве заявили о "внештатном схождении авиационного боеприпаса".

Об этом сообщили в пресс-службе российского Минобороны, а также местный губернатор Александр Гусев.

Губернатор заявил об "аварийном схождении боеприпаса" в Острогожском районе Воронежской области. По словам Гусева, никто не пострадал, но в семи домовладениях зафиксированы разрушения.

В то же время в Минобороны РФ указали, что 2 января около 9:00 (по Москве) при выполнении полета самолета ВКС над населенным пунктом Петропавловка в Воронежской области "произошло внештатное схождение авиационного боеприпаса".

В ведомстве также сообщили об отсутствии пострадавших и проинформировали о повреждении шести частных зданий.

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Россияне начали расследование инцидента. На месте работает комиссия по оценке характера повреждений и оказания помощи в восстановлении домов.

Напомним, ранее украинский журналист Денис Казанский сообщил, что во время российской ракетной атаки по Украине 2 января одна из ракет упала в селе Петропавловка Воронежской области РФ. В результате были уничтожены несколько домов.

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