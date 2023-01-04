РФ погружается в хаос и становится слабее: в Польше рассказали "хорошие новости" о России

В Польше рассказали, как Путин погружает Россию в хаос.

Россия погружается в хаос, а развязанная ею война против Украины, делает страну-агрессора слабее.

Об этом заявил уполномоченный правительства по безопасности информационного пространства Польши Станислав Жарин в Twitter.

По его словам, война, развязанная диктатором Кремля Путином при поддержке россиян, против Украины ослабляет РФ. И это, как он заметил, "хорошие новости".

Также читайте Подоляк рассказал, чего больше всего боится РФ

"Массовые задержания в Москве, панические действия внутренних служб, уличные облавы на призывников, уничтожающие российские города пожары, взрывы на военных базах — последние данные свидетельствуют о том, что Россия погружается в хаос", — заявил Жарин.

Представитель польских спецслужб добавил, что кроме этого в РФ нарастает экономический кризис, а сама страна-террорист становится все более неспособной обеспечить россиян "даже элементарными услугами".

Напомним, российский политолог Иван Преображенский, эксперт из стран Центральной Европы, прогнозирует, что в 2023 году матери и жены погибших российских оккупантов будут выражать свое недовольство тем, что Путин бросил их на войну против Украины. Преображенский заявил, что им терять нечего и они "идеальные борцы с режимом", чтобы добиться наказания за смерть близкого человека. По его словам, Кремль не выберет иного решения, кроме подавления протестов.

Читайте также: