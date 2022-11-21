"РФ погружается в сумерки человеческой цивилизации": как пропаганда влияет на россиян

Непрерывное давление российской пропаганды на ТВ во время войны в Украине не только настроило значительную часть страны против Запада, но и влияет на социальные отношения внутри России.

В плену российской пропаганды находились и лидеры мнений, и политики, и журналисты, и эксперты, и ученые. Некоторые были полезны, а кто-то отрабатывал российские деньги.

О глубине падения российской пропаганды и уровне публичной дискуссии пишет автор эссе в издании The Bulwark Кэти Янг.

Пока украинцы радуются освобождению Херсона, российский экс-президент Дмитрий Медведев пишет, что россияне сражаются с сатаной, ведя "священную войну против западного мира". Пропагандисты на российском телевидении уверяют, что стране не хватает диктатуры, а власть слишком мягкая в борьбе с либеральными "вредителями".

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"Россия погружается все глубже и глубже в сумерки человеческой цивилизации, вводя санкции против писательницы Маргарет Этвуд и актера Джима Керри, чтобы хоть что-нибудь хоть кому-то запретить", — пишет Янг.

Идеолог российского национализма и "гуру милитаризации" Александр Дугин призывает Путина фактически вернуть самодержавие, а Евгений Пригожин подтверждает, что подконтрольные ему "вагнеровцы" казнили бывшего своего бойца, попавшего в украинский плен и раскаявшегося в своих действиях. Неизвестно, куда эти проблемы с нравственностью могут привести Россию, пишет Янг, добавляя, что качественно оппонировать макабричной власти российское общество пока не может.

Ранее сообщалось, что аналитики из Института изучения войны проанализировали действия президента России Владимира Путина в отношении военных блоггеров, которых он якобы защищает и поддерживает "независимость публикаций".

На основе собранных данных институт сообщает, что Путин оградил военных блоггеров от нападений Минобороны и их независимость, несмотря на то, что он усиливает притеснения и цензуру по всей России.

Не так давно представитель Украины в ООН Сергей Кислица высмеял высказывания Медведева о борьбе с верховным правителем ада. Дипломат предположил, что в следующий раз Россия пригласит заседание ООН, чтобы провести сеанс экзорцизма.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Евросоюз полностью запретить российские пропагандистские медиа за разжигание геноцида.

Об этом он написал в Twitter, комментируя призывы к созданию невыносимых условий жизни в Украине, которые прозвучали во время последнего выпуска ток-шоу "Своя правда" на телеканале НТВ.

Один из его участников, член Госдумы Борис Чернышов заявил, что ракетные удары по Украине – это "проявление святой ненависти" россиян к украинцам, которые должны "замерзнуть и сгнить".

Как российская пропаганда лжет о войне в TikTok

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