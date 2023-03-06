РФ пока боится покупать у Ирана баллистические ракеты: в FT назвали неожиданную причину

Тегеран и Москва пока приостановили переговоры из-за потенциальных последствий такой сделки для обеих сторон.

Кремль пока не решается покупать у Ирана баллистические ракеты дальнего радиуса действия из-за опасений, что США и страны Запада передадут Украине дальнобойные ракеты ATACMS, способные наносить удары на расстояние до 300 километров.

Об этом сообщает Financial Times.

По словам руководителя иранского проекта в международном аналитическом центре Crisis Group Али Ваеза, Тегеран и Москва уже рассматривали возможность обмена современных российских вооружений на иранские баллистические ракеты. Однако переговоры зашли в тупик из-за потенциальных последствий такой сделки для обеих сторон.

В то же время западные официальные лица признают, что Кремль может изменить свою позицию по отношению к иранским баллистическим ракетам из-за нехватки собственных боеприпасов.

"Россияне в отчаянном положении. Им нужны ракеты", — сказал один из собеседников газеты.

Посол США в НАТО Джулианна Смит подчеркнула, США "будут продолжать посылать сигналы Ирану об опасности материальной поддержки России".

"Это ситуация очень беспокоит всех нас. Это тема для разговора внутри Альянса", — заявила Смит, комментируя вопрос о сотрудничестве Ирана с Россией.

Напомним, что Иран заявил о создании ракеты большой дальности, которая может лететь на 1650 км.

Украинская разведка тем временем пока не зафиксировала факты получения Россией иранских баллистических ракет, против которых ПВО Украины бессильна.

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