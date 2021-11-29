РФ понесла бы огромные потери в случае нападения на Украину, поскольку ВСУ сильнее, чем в 2014 — посол Германии

РФ понесла бы огромные потери в случае нападения на Украину, поскольку ВСУ сильнее, чем в 2014 — посол Германии

По ее словам, сегодня никто не хочет полномасштабной войны.

Россия понесла бы огромные потери в случае прямой агрессии на Украину, поскольку украинские войска сейчас гораздо сильнее, чем в 2014 году.

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Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявила госпожа посол Германии в Украине Анка Фельдхузен.

"Ести ли у России такие намерения, я тоже не могу вам сказать. Но украинские войска сегодня гораздо сильнее, чем в 2014 году. Россия понесла бы огромные потери. То, чего Россия всегда хочет – это, чтобы мы, наши сограждане, украинцы очень много о них думали, тратили энергию, время, нервы, спрашивая себя о том, произойдет ли что-нибудь", — сказала дипломат.

Она также добавила, что такое поведение Кремля уже видели, поскольку опасения нападения со стороны России были и в апреле, однако ничего не произошло. По ее словам, сегодня никто не хочет полномасштабной войны.

"В отличие от 2014 года, сейчас это не было бы сюрпризом для нас. Мы все – и в Украине, и вместе с партнерами – уже думаем, как можно этого избежать, потому что никто не хочет полномасштабной войны. Хорошим результатом была координация между партнерами, чтобы четко сказать России, что будет, если снова будет война", — подчеркнула Фельдхузен.

В то же время она добавила, что "нормандский формат" сейчас находится в тупике, поскольку встреча так и не состоялась.

Стоит отметить, что ранее и. о. канцлера ФРГ Ангела Меркель заявила, что запланированные встречи на уровне министров иностранных дел и лидеров стран "нормандской четверки" не состоялись из-за разных подходов сторон. Также, по словам Меркель, она просила российского президента Владимира Путина о том, чтобы саммит в "нормандском формате" прошел еще при ее каденции. Но и это не вышло.

Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва отклонила предложение Парижа о проведении встречи глав МИД "нормандской четверки" 11 ноября. По его словам, еще 29 октября Москва направила в Киев, Берлин и Париж свое видение того, как бы мог выглядеть "проект итогового документа встречи, но до сих пор не получила реакции". Лавров отметил, что Москва "ожидает реакции на предложение", однако 11 ноября заседание невозможно в любом случае, потому что на эту дату у него, мол, "очень плотный график".

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