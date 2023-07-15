Попала в свою же ловушку: РФ спровоцировала дипломатический скандал с Ираном

Россия решила "помочь" разрешить территориальный спор между Ираном и ОАЭ, и этим только разозлила Тегеран.

Иран призвал Россию пересмотреть позицию по принадлежности островов в Ормузском проливе, на которые претендуют Тегеран и ОАЭ, поскольку она поставила это под вопрос.

Об этом пишет Iran International.

Отмечается, что иранские СМИ подвергли критике Россию за то, что она не поддержала Тегеран в территориальном споре с ОАЭ, а поставило это под сомнение. Также на Россию были взбешены и пользователи социальных сетей Ирана.

Конфликт возник, когда в начале этой недели Россия присоединилась к арабским государствам Персидского залива, чтобы потребовать урегулирования спора по поводу права собственности на острова, которые Иран считает его неотъемлемой частью.

Издание отмечает, что Министерство иностранных дел вызвало посла и министра иностранных дел России Хоссейна Амира Абдолахиана, а представитель правительства Али Бахадори написал в отдельных твиттерах, что "Иран не пойдет на компромисс относительно своих национальных интересов и территориальной целостности".

Однако официальная реакция Тегерана на Россию "была неострой". Пользователи социальных сетей заявили, что иранские чиновники пошли на компромисс, не упоминая о России в своих твитах.

Как сообщалось ранее, Россия не доставила в Иран ни одного из 50 истребителей Су-35, которые обещала: в Тегеране в отчаянии.

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