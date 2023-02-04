РФ после войны с Украиной может потерять большие территории: Пионтковский раскрыл подробности

Россия после поражения в войне с Украиной может потерять большие территории в Сибири и на Дальнем Востоке, которые ранее принадлежали Китаю.

Такое мнение высказал в эфире канала "Freeдом" российский политолог и публицист Андрей Пионтковский.

Как отметил эксперт, президент РФ Владимир Путин перед началом полномасштабного вторжения в Украину был уверен в поддержке китайского лидера Си Цзиньпина.

"Я думаю, что Си его поощрил, потому что у Си была беспроигрышная игра. Представьте, что осуществился этот сценарий, пал Киев. После этого Америка перестала бы быть уважаемой мировой державой. Через полгода после колоссальной репутационной катастрофы в Афганистане, при их беспомощном отсутствии сопротивления, покоряется Украина. Если бы это было так, то сейчас Тайвань был бы уже в составе Китая, никто бы уже не сопротивлялся. А в случае, если проигрывает Путин, для Си это очень выгодный вариант. Россия становится уже не младшим партнером, а полностью зависимым вассалом Китая, и Китай возвращает свою историческую гавань - исконно китайские земли между Владивостоком и озером Байкал, отторгнутые несправедливыми царскими договорами 19-го века", - объяснил Пионтковский.

По его словам, Си Цзиньпин "получал в результате войны один из двух громадных призов - или Тайвань, или Сибирь".

"Ему осталось по заветам великого Сунь-Цзы сесть в кресло на берегу реки и ждать, труп какого врага проплывет перед ним первым. Сейчас плывет труп Путина", - добавил политолог.

Ронее российский публицист Андрей Пионтковский заявил, что распад РФ уже начался, дальше будет происходить все по инерции.

Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко считает, что первым процесс отделения от РФ может начаться в Татарстане, который еще в 90-х годах поддерживал независимость и выход из состава России.

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов прогнозирует, что на территории нынешней России может образоваться 3-5 новых государств.

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