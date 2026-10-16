РФ практически открыто бьет по территории НАТО: в Альянсе забили тревогу

Россия начала бить дронами по кораблям в территориальных водах НАТО

Реклама

14–15 октября в Черном море были атакованы четыре гражданских судна, причем часть инцидентов произошла в территориальных водах Румынии — государства-члена НАТО. На двух танкерах вспыхнули пожары: пять моряков были спасены, еще семеро пропали без вести. Аналитики считают, что к атакам предположительно причастна Россия, а такие действия создают риск непосредственного влияния войны на территорию стран Альянса.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) за 15 октября.

Реклама

Какие суда попали под удары

14 октября танкер Wine Trader под флагом Сан-Марино подвергся атаке в 13 морских милях (приблизительно 24 км) к юго-востоку от канала Сулина у побережья Румынии. Судно находилось за пределами территориальных вод страны примерно на одну морскую милю. На борту вспыхнул пожар. Из 12 членов экипажа пятерых спасли, еще семь остаются пропавшими без вести.

Реклама

Другой танкер — Yara J под флагом Коморских Островов — подвергся удару в 8–10 морских милях (примерно 15–19 км) к юго-востоку от канала Сулина, уже в территориальных водах Румынии. Судно перевозило химические вещества и нефтепродукты. После атаки на нем также вспыхнул пожар, однако экипаж спасся.

В отчете ISW упомянуты еще два судна. Балкер Sea Destiny под флагом Маршалловых Островов также попал под удар в румынских водах, а танкер Dania J под флагом Танзании, по сообщениям, находился возле украинского порта Измаил.

Министр иностранных дел Румынии Оана Цой 15 октября заявила, что дроны поразили четыре коммерческих судна в территориальных водах страны и ее исключительной экономической зоне, и возложила полную ответственность за атаки на Россию. В то же время президент Румынии Никушор Дан тогда воздержался от прямого заявления о причастности Москвы.

Почему инциденты вызывают беспокойство в НАТО

По данным ISW, неназванный представитель НАТО сообщил Reuters, что поразившие суда дроны были российского происхождения. Аналитики подчеркивают, что удары по судам в территориальных водах Румынии нарушают территориальную целостность страны. Именно поэтому они рассматривают эти инциденты не только как угрозу гражданскому судоходству, но и как свидетельство готовности России применять тактику, последствия которой могут напрямую затрагивать страны НАТО.

Реклама

В то же время важно различать территориальные воды и исключительную экономическую зону. Территориальные воды простираются на 12 морских миль — примерно 22 км — от побережья, и государство имеет над ними суверенитет. Исключительная экономическая зона может достигать 200 морских миль или около 370 км, однако ее правовой режим отличается от территориальных вод. Потому не все упомянутые атаки можно называть ударами непосредственно по территории Румынии.

Российские атаки на гражданские суда приближаются к границам НАТО

На фоне обострения ситуации послы стран НАТО планируют собраться на следующей неделе, чтобы обсудить атаки на суда у побережья Румынии и Болгарии. По данным ТСН.ua, среди последствий последних инцидентов — пожары на судах и пропажа без вести семи моряков. В Альянсе готовятся рассмотреть рост числа атак на суда в Черном море.

6 октября российский беспилотник поразил коммерческое судно под флагом Маршалловых Островов, загруженное рапсовым маслом. После атаки на гражданское судно в Черном море загорелась надстройка корабля: один человек погиб, еще семь получили ранения. В конце сентября российский удар по грузовому судну под флагом Антигуа и Барбуды также унес жизнь украинца — погиб капитан корабля. Эти случаи свидетельствуют об опасности, которой подвергаются гражданские экипажи в Черном море.

13 октября беспилотники атаковали два судна у побережья Болгарии. С судна Chelsea 3, которое принадлежит Украине, зарегистрировано в Одессе и ходит под мальтийским флагом, были эвакуированы все 15 членов экипажа — семь украинцев и восемь граждан Азербайджана. Пять человек получили легкие ранения, а другое судно, по предварительным данным, затонуло примерно в 17 морских милях к востоку от Крапеца. После этого премьер-министр страны Румен Радев заявил, что доказательств для обвинения конкретного государства пока недостаточно, но пообещал обсудить ситуацию с генсеком НАТО Марком Рютте.

Реклама

В ночь на 15 октября Румыния дважды поднимала истребители из-за воздушных целей вблизи острова Змеиный. По данным румынского Минобороны, один дрон примерно на минуту пересек воздушное пространство страны над ее территориальными водами к юго-востоку от Сулины, после чего исчез с радаров. На перехват подняли испанские F-18, участвующие в миссии воздушного патрулирования НАТО, и румынские F-16. Жителей части уезда Тулча предупредили об опасности через систему RO-Alert. Нарушение воздушного пространства Румынии российским дроном стало еще одним инцидентом, обострившим вопрос безопасности восточного фланга Альянса.

Новости партнеров