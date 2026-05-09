БПЛА Shahed

Россия могла предложить Ирану беспилотники, защищенные от средств радиоэлектронной борьбы, а также обучение операторов для использования дронов против американских военных.

Об этом сообщает The Economist со ссылкой на секретный документ российской военной разведки.

По данным издания, Москва якобы предлагала Тегерану 5 тысяч FPV-дронов на оптоволокне, а также беспилотники большей дальности со спутниковой наводкой.

В документе отмечалось, что эти БПЛА могли использовать при высадке американского десанта в Персидском заливе.

В частности, авторы документа отмечали уязвимость десантных кораблей к атакам групп дронов.

Там говорилось, что корабли могут становиться целями для роев из 5–6 беспилотников, которые способны атаковать с расстояния 15–30 километров.

Помимо поставки дронов, Россия якобы была готова организовать обучение операторов для Ирана.

Для этого предлагали привлекать часть из примерно 10 тысяч иранских студентов, обучающихся в русских вузах, а также русскоязычных таджиков и сирийских алавитов.

В The Economist подчеркнули, что пока нет прямых доказательств того, что документ был передан Ирану или что Россия уже поставила эти беспилотники.

Впрочем, источники журнала в разведке считают описанный план вполне правдоподобным.

Кроме того, расследователь Христо Грозев заявил, что содержание документа согласовывается с другими признаками попыток российской ГРУ усилить поддержку Ирана.

В документе также признается, что Россия не может действовать активнее из-за войны против Украины и риска прямого конфликта с США.

Именно поэтому, как отмечается, ставка делалась на ограниченную поддержку, которую официально можно было бы отрицать.

