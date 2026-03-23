РФ хочет использовать Интерпол для преследования украинки / © Associated Press

Россия пытается добиться объявления в международный розыск украинской активистки и медиаэкспертки Ирины Земляной, ранее заочно осудившей московский суд за якобы нападение на российского посла в Варшаве в 2022 году.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Юрчишин.

Речь идет о событиях в Польше, когда во время акции протеста на российского посла Сергея Андреева вылили свекольный сок. В РФ этот инцидент квалифицировали как «нападение».

Акция в Варшаве и посол России

Российский суд, приговор и позиция активистки

В Москве заочно приговорили Земляную к 13 годам заключения, обвинив ее не только в «нападении» на дипломата, но и в распространении так называемых «фейков» о российской армии.

«Московский суд устраивает расправу над украинской журналисткой и медиаэксперткой Ириной Земляной за то, что она устроила акцию протеста перед российским послом Андреевым», — пишет нардеп.

Сама активистка заявляет, что дело полностью сфабриковано и не имеет ничего общего с правосудием. Она отмечает, что ее невиновность подтверждается материалами видео и фото, а польские правоохранители не выдвинули к ней претензий.

РФ хочет объявление в международный розыск украинской активистки и медиаэкспертки Ирины Земляной

Попытка использовать Интерпол

По словам Юрчишина, теперь Россия пытается через Интерпол добиться объявления Земляной в международный розыск.

Украинская сторона уже отреагировала: Национальная полиция, представляющая Украину в Интерполе, взяла ситуацию под контроль.

Правоохранители напоминают о статье 3 Устава организации, запрещающей использование механизмов Интерпола для преследования по делам политического характера.

В Украине отмечают, что подобные действия РФ являются элементом давления на журналистов и активистов и частью более широкой информационной и политической кампании.

В настоящее время украинские органы работают над тем, чтобы не допустить использования международных инструментов для преследования граждан Украины.

«Обратился в Национальную полицию Украины как нашего представителя в Интерполе. Есть реакция: наши правоохранители обязались проконтролировать этот вопрос, чтобы не дать возможности преследовать украинскую журналистку», — написал Юрчишин.

Напомним, в 2022 году в Польше послу РФ пришлось «отдуваться» за политику своей страны и действия своего руководства.

В то же время активистка Ирина Земляная была вынуждена покинуть польскую столицу из-за давления россиян. О том, что ей пришлось уехать в сопровождении охраны, она сообщала раньше.

Женщина рассказала, что ее личные данные, номера телефонов и страницы в социальных сетях российские телеграмм-каналы обнародовали спустя считанные часы после акции.