- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 340
- Время на прочтение
- 2 мин
РФ преследует известную украинку и привлекает Интерпол — детали громкого дела (фото)
Россия пытается через Интерпол объявить в розыск украинскую активистку Ирину Земляную. Украина уже отреагировала.
Россия пытается добиться объявления в международный розыск украинской активистки и медиаэкспертки Ирины Земляной, ранее заочно осудившей московский суд за якобы нападение на российского посла в Варшаве в 2022 году.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Юрчишин.
Речь идет о событиях в Польше, когда во время акции протеста на российского посла Сергея Андреева вылили свекольный сок. В РФ этот инцидент квалифицировали как «нападение».
Российский суд, приговор и позиция активистки
В Москве заочно приговорили Земляную к 13 годам заключения, обвинив ее не только в «нападении» на дипломата, но и в распространении так называемых «фейков» о российской армии.
«Московский суд устраивает расправу над украинской журналисткой и медиаэксперткой Ириной Земляной за то, что она устроила акцию протеста перед российским послом Андреевым», — пишет нардеп.
Сама активистка заявляет, что дело полностью сфабриковано и не имеет ничего общего с правосудием. Она отмечает, что ее невиновность подтверждается материалами видео и фото, а польские правоохранители не выдвинули к ней претензий.
Попытка использовать Интерпол
По словам Юрчишина, теперь Россия пытается через Интерпол добиться объявления Земляной в международный розыск.
Украинская сторона уже отреагировала: Национальная полиция, представляющая Украину в Интерполе, взяла ситуацию под контроль.
Правоохранители напоминают о статье 3 Устава организации, запрещающей использование механизмов Интерпола для преследования по делам политического характера.
В Украине отмечают, что подобные действия РФ являются элементом давления на журналистов и активистов и частью более широкой информационной и политической кампании.
В настоящее время украинские органы работают над тем, чтобы не допустить использования международных инструментов для преследования граждан Украины.
«Обратился в Национальную полицию Украины как нашего представителя в Интерполе. Есть реакция: наши правоохранители обязались проконтролировать этот вопрос, чтобы не дать возможности преследовать украинскую журналистку», — написал Юрчишин.
Напомним, в 2022 году в Польше послу РФ пришлось «отдуваться» за политику своей страны и действия своего руководства.
В то же время активистка Ирина Земляная была вынуждена покинуть польскую столицу из-за давления россиян. О том, что ей пришлось уехать в сопровождении охраны, она сообщала раньше.
Женщина рассказала, что ее личные данные, номера телефонов и страницы в социальных сетях российские телеграмм-каналы обнародовали спустя считанные часы после акции.