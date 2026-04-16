Тюрьма / © Pixabay

Подконтрольный России суд в оккупированном Луганске вынес приговор 47-летнему гражданину Польши Кшиштофу Флачеку. Мужчину приговорили к 13 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима по обвинению в участии в боевых действиях на стороне Украины.

Об этом пишет Independent.

По версии Генеральной прокуратуры РФ, Флачек прибыл в Украину в сентябре 2024 года, где якобы прошел военную подготовку и участвовал в боевых столкновениях за денежное вознаграждение.

Российская сторона заявляет, что иностранец был задержан в ноябре 2024 года. Судебное разбирательство состоялось на территории самопровозглашенной «ЛНР», аннексию которой Россией Украина и большинство стран мира считают незаконной.

Сообщается, что это не первый случай осуждения иностранцев российскими судами за участие в войне. Ранее подобные приговоры выносились гражданам Великобритании и других стран Западной Европы.

Приговор был оглашен в ходе одной из самых мощных воздушных атак России, когда по данным украинских властей применено почти 700 беспилотников и десятки ракет. Этот обстрел гражданских объектов привел к гибели по меньшей мере 16 человек и ранению более сотни человек, а президент Европейского совета Антонио Коста назвал нападение ужасным актом против спавших в своих домах мирных жителей.

Напомним, прокуратура в Кракове начала расследование смерти Кшиштофа Галоса, которого предположительно до смерти замучили россияне. Россия по требованию польской прокуратуры должна передать польским следователям хотя бы протокол вскрытия, если он состоялся и были взяты образцы для гистопатологических исследований.