РФ пригрозила усилить удары по Киеву — заявление Минобороны

Минобороны РФ / © Минобороны России

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Россия продолжит и усилит удары высокоточным оружием по «военным объектам» в Киеве.

Об этом заявили в Министерстве обороны РФ.

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В ведомстве утверждают, что это будет «ответом на атаки Вооруженных сил Украины».

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В Минобороны РФ также заявили, что массированная атака на Москву якобы преследовала сорвать выборы, однако, по утверждению российского ведомства, противник не достиг поставленных целей.

«Массированная атака на Москву была призвана сорвать выборы, но своей цели противник не добился», — заявили там.

Напомним, российские атаки, в том числе на киевские АЗС, не должны привести к топливному кризису, считает советник президента, специалист по радиотехнологиям Сергей «Флэш» Бескрестнов. В то же время, больший риск для рынка могут составлять системные удары по маршрутам поставок, складам и другой топливной логистике.

Ранее стало известно, что после российской атаки на Киевскую область число погибших возросло до четырех. В больнице скончался ребенок, который получил ранения во время удара в Вышгородском районе. Среди погибших — трое детей и женщина. В общей сложности поврежден 31 объект в 5 районах области.

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