РФ пригрозила "высокой ценой", а Украине выразила твердую поддержку: заявления главы МИД Британии в Киеве

Это первый визит министра иностранных дел Великобритании в Украину.

В четверг, 17 февраля, с рабочим визитом в Киеве находится глава британского МИД Лиз Трасс. Она встретилась с украинским коллегой Дмитрием Кулебой. В частности, они обсудили углубление отношений стратегического партнерства между Украиной и Британией, меры по сдерживанию РФ, укреплению обороноспособности ВСУ.

ТСН.ua собрал основные заявления, которые были озвучены Лиз Трасс на совместном брифинге с Дмитрием Кулебой в Киеве.

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"Я поражена стойкостью украинского народа"

Глава МИД Великобритании Лиз Трас заявила, что она поражена уровнем устойчивости, который демонстрирует украинский народ и украинское правительство. Она заверила, что Великобритания — на стороне Украины, и что правительство Британии и дальше будет поддерживать наш народ.

"Я поражена уровнем устойчивости народа и правительства. Мы остаемся на вашей стороне. Для нас честь быть ключевым партнером Украины. Предоставляем вооружение и финансы в поддержку энергетической независимости. Будем организовать сотрудничество на основе санкций и борьбы с дезинформацией. Россия должна задуматься над своими действиями", – сказала Трасс.

Финансовая помощь от Великобритании

Великобритания выделит дополнительную финансовую поддержку Украине – даст еще 1 млрд фунтов стерлингов. "Когда премьер-министр посетил Киев раньше этого месяца, он объявил о предоставлении 88 млн в поддержку демократии Украины и энергетической безопасности. Сегодня я могу объявить следующий компонент нашей поддержки – увеличение финансирования на эти проекты до 100 млн фунтов", — сказала Трасс.

Россия заплатит "высокую цену" в случае нападения на Украину

Министр иностранных дел Британии пригрозила России, если она пойдет на новое вторжение в Украину. Британия и ее союзники готовы ввести "жесткие" санкции против РФ и поперемыла, что "Северный поток-2" не будет завершен. Также она сказала, что если Россия разрешит войну в Украине, она подтвердит международный статус "изгнанника".

"Я говорила с Лавровым и донесла месседж, что Россия заплатит, если не будет уважать независимость Украины. "Северный поток-2" не будет завершен. Украинский народ избрал путь свободы и мир готов это поддержать", — сказала Трасс.

Российские войска у украинских границ

Лиз Трасс заявила, что они не видят видимых признаков, что российские войска отводятся от границы и призвала РФ к деэскалации конфликта. Она считает, что в настоящее время РФ находится "на краю бездны".

"Россия должна еще раз задуматься о своих действиях. Несмотря на российские заявления, нет подтверждений, что войска отводятся. РФ должна отойти от края бездны и прибегнуть к дипломатии", — отметила Трасс.

Провокации со стороны РФ

Глава внешнеполитического ведомства Британии подчеркнула, что они предупреждают Украину о возможности провокаций со стороны России. Британская министр назвала это как "операция под фальшивыми флагами". Великобритания заявила, что именно Россия — агрессор конфликта.

Новости Украины и мира | Выпуск ТСН.14:00 за 17 февраля 2022 года (полная версия)

"Мы будем продолжать выявлять эти операции "под фальшивым флагом", будем продолжать проявлять их кибератаки и попытки взорвать стабильность в Украине", – заявила Трасс.

Напомним, Украина, Великобритания и Польша в четверг, 17 февраля, официально объявили о создании трехстороннего формата сотрудничества. "В ней говорится, в частности, о том, что Великобритания и Польша будут стоять бок о бок с украинским народом в усилиях по защите суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ. Польша и Великобритания будут помогать нам защищать наше государство ", – сказал глава МИД Украины.

Перед этим, 15 февраля, Кулеба с Трассом согласовали следующие шаги для противодействия агрессии России. Госсекретарь Британии поддержала инициативу Украины по привлечению механизмов уменьшения опасности согласно Венскому документу и заверила в поддержке украинских инициатив в ОБСЕ.

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