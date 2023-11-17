РФ приняла государственный бюджет с рекордными расходами на оборону: о какой сумме идет речь

В следующем году на войну государство-агрессорка будет тратить в 1,5 раза больше средств, чем в прошлом.

Государственная дума России приняла государственный бюджет на 2024 год. Он предусматривает увеличение расходов на оборону.

Об этом пишет The Washington Times.

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В пятницу, 17 ноября, Госдума РФ утвердила свой самый большой за всю историю федеральный бюджет. Согласно ему расходы возрастут примерно на 25% в 2024 году, а рекордные суммы пойдут на оборону. По данным Bloomberg, речь идет о выделении 10,8 триллиона рублей на "Национальную оборону".

Ожидается, что в следующем году расходы на оборону превысят социальные расходы впервые в современной истории России. Как известно, Кремль стремится к укреплению поддержки президента Владимира Путина, поскольку Россия готовится к президентским выборам в марте.

Сумма в 10,8 триллиона рублей действительно беспрецедентна. К сравнению, в бюджете на 2023 год оборонные расходы предусматривали 6,4 триллиона рублей. Так, это увеличение более чем в 1,5 раза.

Как отмечает западный аналитик Ричард Коннолли, речь идет об урегулировании войны в Украине и готовности к военной конфронтации с Западом навсегда.

"Это означает полную ремилитаризацию российского общества", – сказал он.

В то же время стало известно, какой в Украине предусмотрен рост зарплат и пенсий согласно бюджету на 2024 год:

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