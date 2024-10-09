РФ приостановила производство стелс-истребителей Су-57 из-за действия санкций — The Telegraph

На вооружении РФ имеется лишь немногим более 30 таких самолетов. Часть из них может быть не полностью оснащена из-за нехватки комплектующих.

В России приостановилось производство истребителей-невидимок Су-57, которые в НАТО именуют Felon. И есть одна главная причина – действие западных санкций.

Об этом сообщает The Telegraph.

"Очевидно, что российская военная промышленность сильно зависит от западных компонентов, в частности, в электронике", — объяснила украинская аналитическая группа Frontelligence Insight.

Введенные западными правительствами после начала полномасштабной войны санкции против России подавили поставки этого критического оборудования. В результате "производство Су-57 оказалось под угрозой", сказали в Frontelligence Insight.

Су-57 – крупный, одноместный, двухмоторный, быстрый истребитель со способностью обходить радары – является ответом России на F-22 Raptor производства компании Lockheed Martin. Самолеты Су-57 призваны заменить старые МиГ-29, Су-27 и их варианты на вооружении ВВС России.

Первый полет Су-57 состоялся в 2010 году. В течение следующего десятилетия российские работники вручную построили 10 тестовых моделей. А в 2019 году Кремль подписал контракт на 76 серийных реактивных самолетов, предположительно примерно по 50 млн дол. за единицу.

Российская компания "Сухой" поставила Военно-воздушным силам РФ первые 10 серийных Су-57 в 2022 году и еще 11 — в 2023 году. Пока что в этом году "Сухой", как сообщается, передал всего несколько дополнительных самолетов.

В то же время российские ВВС потеряли из-за катастроф два Су-57 – один тестовый и серийный. Украинский беспилотник в июне нанес удар по российскому Ахтубинскому государственному летно-испытательному центру на юге России, уничтожив по меньшей мере один дополнительный Су-57 на земле.

"Вполне возможно, что через 14 лет после первого полета этого типа на вооружении России осталось чуть больше 30 Су-57, треть из них – тестовые модели, потенциально лишенные части запланированной электроники. Это мизерная сила для авиации, которая разворачивает около тысячи истребителей на передовой – и потеряла сотню из них в боях над Украиной с февраля 2022 года", – отмечается в публикации.

Темпы поставок новых Су-57 значительно упали между 2023 и 2024 годами. Очевидно, что посредством целенаправленных санкций США и их союзники притупили модернизацию российских ВВС.

Frontelligence Insight изучила российские документы и обнаружила некоторые из основных узких мест, в частности аттенюатор под названием WA36 и блоки питания с обозначениями PLR7 60-12 и EA-PS 3150. Эти компоненты являются частью MPPU-50, немецкого устройства для калибровки системы связи Су-57.

Раньше "Сухой" мог легально импортировать MPPU-50 и запчасти для MPPU-50, а теперь вынужден незаконно покупать их у третьих сторон.

"Учитывая, что российское военное производство продолжало увеличиваться в 2023 и 2024 годах, очевидно, что они находят способы контрабанды ключевых компонентов или закупают китайские заменители для поддержки производства", — отметили в Frontelligence Insight.

Но нелегальный импорт требует времени, усилий и денег. Это замедлило темпы производства новых Су-57 и, вероятно, увеличило стоимость самолета.

К слову, недавно начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов упрекнул западные компании в том, что в любой российской ракете или беспилотнике полно западных компонентов.

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