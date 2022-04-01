РФ призывает в армию 134,5 тыс. срочников: они боятся отправления в Украину

Ежегодный весенний призыв в армию РФ, который стартует 1 апреля и продлится до 15 июля, коснется мужчин в возрасте от 18 до 27 лет.
Президент страны-агрессора Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию 134 500 человек. В свою очередь министерство обороны РФ уверяет, что этот призыв не имеет ничего общего с войной в Украине.
Об этом информирует Reuters.
Ежегодный весенний призыв в армию РФ, который стартует 1 апреля и продлится до 15 июля, коснется мужчин в возрасте от 18 до 27 лет.
Министр обороны России Сергей Шойгу заверил, что никого из призванных не отправят в "горячие точки".
"Большинство военнослужащих будут проходить профессиональную подготовку в учебных центрах в течение трех-пяти месяцев. Отмечаю, что призывников не будут отправлять в какие-то горячие точки", — сказал он.
Вопрос участия российских призывников в войне с Украиной очень острый для россиян. 9 марта министерство обороны РФ признало, что некоторые солдаты срочной службы были отправлены в Украину, хотя Путин неоднократно отрицал это, заявляя, что туда направили только профессиональных военных.
Однако Михаил Беньяш, адвокат, представляющий интересы нескольких военнослужащих национальной гвардии России, отказавшихся ехать в Украину, заявил, что согласно российскому законодательству военнообязанных могут отправить на боевые действия после нескольких месяцев обучения.
Отметим, что российские оккупанты столкнулись с проблемой доукомплектации личного состава. Для усиления они привлекают в свои ряды "вагнеровцев", принудительно мобилизованных из ОРДЛО, военных с оккупированных территорий Грузии.
Ранее студенты из ОРДО рассказали о принудительной "мобилизации". Они сообщили о шантаже тюрьмой и игнорировании медкомиссии.
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