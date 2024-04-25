РФ производит большее вооружение, чем нужно для войны: Писториус сделал предупреждение

Военно-промышленный комплекс Российской Федерации работает на заполнение складов. Ведь производит больше оружия, чем нужно для ведения войны против Украины.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает N-TV.

По его словам, с увеличением расходов на вооружение и становление российской экономики на "военные рельсы значительная часть произведенного пока не идет на фронт, а попадает на склады".

Вместе с тем, глава Минобороны Германии предостерегает от дальнейших военных амбиций президента-диктатора России Владимира Путина. По мнению Писториуса, кремлевский "фюрер" может иметь планы дальнейших эскалаций.

"Вы можете быть наивными и сказать, что он делает это только по осторожности. Как скептический человек, я бы сказал в этом случае, что он делает это потому, что у него есть планы или что-то может быть", — сказал министр обороны Германии.

Писториус добавил, что хочет убедиться, что Альянс будет способен защитить себя в случае нападения России на его страну-член.

"Поэтому мы действительно жмем газ и делаем все возможное, чтобы соответствующим образом оснастить Вооруженные силы НАТО и Европе", — сказал он.

Как сообщалось, Россия угрожает повысить интенсивность ударов по логистическим центрам и базам хранения западного оружия в Украине. Также российский министр обороны Сергей Шойгу даже угрожает "новым оружием". В частности, на вооружение якобы поступят первые образцы ЗРК С-500 в двух модификациях.

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