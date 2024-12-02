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"РФ пытается применить весь имеющийся опыт": военный о боях и потерях на Курщине

"РФ пытается применить весь имеющийся опыт": военный о боях и потерях на Курщине

Ситуация в Курской области / Фото: Associated Press

Борьба продолжается за каждый метр

Курское направление сейчас очень активно и насыщено боями. В большинстве своем работает пехота, но бывают случаи прямых контактных боев тяжелой техники.

Об этом пишет командир взвода 24ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов.

"Враг пытается применить весь имеющийся опыт против нашей армии, лучше им удается классическое лобовое истощение", — отмечает Бунятов.

Он констатировал, что потери с обеих сторон присутствуют ежедневно. Линия ЛБО сейчас четкая и нет видимых пробелов, как это было в начале операции.

Ранее мы писали о том, что на Курщине противник активнее использует дроны на оптоволоконном управлении, при этом не уделяя больше внимания потерям обычных FPV-дронов.

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