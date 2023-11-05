РФ расконсервировала редкий высотный самолет М-55 "Геофизика": есть ли опасность для Украины

Этот самолет создан еще в советское время именно как высотный разведчик для проведения ракетных ударов.

Россия расконсервировала и возобновила полеты редкого высотного самолета М-55 "Геофизика" советского производства. Полеты выполняются с аэродрома "Раменское" под Москвой.

Об этом сообщают аналитики Defence Express, ссылаясь на фото в Сети.

Они отмечают, что этот самолет создан еще в советское время именно как высотный разведчик для проведения ракетных ударов. Еще в 1960-х годах Советский Союз начал конструировать высотный самолет под индексом М-17 "Стратосфера" для перехвата американских самолетов-разведчиков U-2 или высотных аэростатов. Но впервые поднять этот самолет на воздух удалось только в 1982 году.

Таких самолетов — только 5. 1996 они были "конвертированы" для проведения научных экспериментов гражданского характера, в частности по изучению стратосферы между РФ и странами Европы. В 2017 году российские профильные ресурсы сообщили о якобы постановке на консервацию М-55 "Геофизика".

"Сам факт восстановления полетов на М-55 "Геофизика" может быть связан как и с работами по отработке бортовой аппаратуры для тактической авиации "ВКС РФ", так и может являться попыткой отработать использование этого самолета по первоначальному назначению — то есть разведка для выполнения ракетных ударов", — говорится на сайте издания.

Характеристики самолета М-55 "Геофизика":

длина фюзеляжа – 22,67 метров;

размах крыла – 37,4 метра

максимальная взлетная масса – 23,4 тонны, в том числе полезная нагрузка – до 2000 кг;

экипаж – 1 человек;

максимальная скорость полета – 743 км/ч на высоте 20 км;

максимальная высота полета – 21,5 км;

практическая дальность полета – 1220 км.

Напомним, Генштаб обновил потери российской армии в технике. Больше читайте по ссылке.

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