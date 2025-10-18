РФ расширяет ключевую авиабазу для ракетных ударов по Украине детали

Россия расширяет авиабазу

РФ расширяет авиабазу «Энгельс-2» — главный центр стратегической авиации — откуда запускают самолеты-ракетоносцы для ударов по территории Украины.

Об этом сообщило спецподразделение ГУР МО Аратта в своем Telegram-канале.

По данным военных, в северной части базы идет заливка бетона и подготовка 12 новых стоянок для самолетов Ту-95МС, Ту-160, Су-34 и Су-35.

Спецподразделение отметило, что именно с «Энгельс-2» Россия совершает массированные атаки по украинским городам. Ранее украинские беспилотники уже поражали объект. В частности, были уничтожены десятки крылатых ракет и топливные составы — взрывы были слышны даже в Саратове.

«Активное строительство говорит: Россия готовится к новым волнам ударов. Украине необходимо наращивать собственные дипстрайковые возможности — беспилотники, дальнобойные ракеты и высокоточное оружие, чтобы бить по таким базам на опережение», — говорится в сообщении.

Ранее военный эксперт Олег Жданов сообщил, что до окончательного решения относительно ракет «Томагавк» Россия вряд ли будет наносить массированные удары вглубь Украины. Впрочем, это не означает, что это исключено, поэтому не следует игнорировать сигналы воздушной тревоги и не пренебрегать собственной безопасностью.