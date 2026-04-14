РФ расширяет основания использовать свою армию за рубежом

В России Госдума приняла в первом чтении поправку к закону «Об обороне». Она разрешает российскому диктатору Владимиру Путину вводить войска в другие страны для «защиты» россиян, задержанных за границей.

Об этом сообщает ВВС.

«Законопроект предусматривает применение органами государственной власти, в том числе вооруженными силами РФ, необходимых мер по защите граждан РФ в случае их ареста, удержания, уголовного преследования в соответствии с решениями международных судебных органов и судов иностранных государств», — заявила замминистра обороны страны–агрессора Анна Цивилева.

Эксперты называют инициативу «акцией устрашения». Они отмечают, что поправка повторяет закон США «О защите американских военнослужащих», который неофициально называют «законом о вторжении в Гаагу».

Американский закон был принят в 2002 году незадолго до вторжения США в Ирак и направлен на защиту военнослужащих США от преследования Международным уголовным судом (МУС).

В издании напоминают, что после того как МУС выдал ордера на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой за незаконный вывоз детей с Украины, российские власти уже вводили ответные законодательные нормы, но угрожали они до сих пор лишь репрессиями за содействие МУС внутри России.

Юрист-международник Григорий Вайпан считает, что новый законопроект — дополнительная акция устрашения других государств.

«Российские официальные лица с 2023 года грозили военным ответом тем, кто посмеет арестовать Путина. Теперь, видимо, решили обновить эти угрозы», — сказал эксперт.

Поможет ли это ввести войска РФ в страны Балтии

Издание «Новая-Европа» предположило, какими в теории могут быть действия России в отношении Латвии или других стран Балтии. По словам юриста Евгения Смирнова, если, например, латвийские власти действуют на основании внутреннего законодательства (например, высылают человека по национальным миграционным нормам), то под действие закона это не подпадает.

Если же гипотетически предполагать, что задержание происходит на основании ордера Международного уголовного суда (а Латвия является государством-участником Римского статута), то тогда формально законопроект даст Путину возможность ввести войска.

Однако в издании напомнили, что Путин и сейчас без всяких законопроектов может получить согласие на ввод войск. Поэтому инициативу считают в первую очередь инструментом информационной угрозы.

Ранее сообщалось, что Кремль может готовить провокации и нарушения воздушного пространства стран НАТО под предлогом ответа на удары украинских беспилотников.