РФ разгоняет фейк об "украинском оружии у боевиков ХАМАС": в Минобороны Украины прокомментировали

Российские пропагандистские издания и телеграмм-каналы активно "разгоняют" фейк, якобы боевики ХАМАС воюют против израильской армии оружием из Украины. В частности, отмечается, что под Ашкелоном израильские солдаты арестовали боевиков, у которых якобы нашли украинские противотанковые гранатометы (РПГ-7) или гранаты к ним (детали "легенды" пропагандисты очевидно не согласовали). На оружии якобы были метки "украинского подразделения из Мукачево Закарпатской области".

В израильских СМИ эту информацию мы не нашли.

В Минобороны Украины прокомментировали этот российский фейк.

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"Российские пропагандисты распространяют видео, на котором, якобы, представители террористической группировки "ХАМАС" демонстрируют украинское оружие. В частности, на арабском языке утверждается, что именно Украина продала террористам западные образцы вооружения. Видео длится всего 12 секунд и вызывает много сомнений", — говорится в сообщении Military Media Center, медийной площадке Сил обороны, координируемой Минобороны Украины.

Отмечается, что украинцы не могли бы этого сделать, ведь наши западные партнеры пристально следят за вооружением и военной техникой, которые они нам поставляют для борьбы с РФ.

Military Media Center предполагает, что видео на скорую руку снято каким-то из российских центров информационно-психологических операций.

"Таким образом россияне пытаются оправдать себя и создать иллюзию того, что они непричастны к террористам с "ХАМАС". Ну мы знаем о встречах высокопоставленных чиновников РФ с лидерами и членами террористической организации. Террористы давно сотрудничают с террористами", — отмечают в Центре.

Напомним, 7 октября ХАМАС совершил массированную ракетную атаку и наземное вторжение в Израиль.

За два дня конфликта погибшими уже числятся 600 человек. Также известно о двух тысячах раненых.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху предупредил, что война "продолжится без оговорок и без передышки – до достижения целей".

По информации украинского МИД, в Израиле погибли двое украинок, их тела пытаются вернуть на Родину.

Сегодня, 8 октября, впервые за 50 лет Израиль официально объявил о состоянии войны.

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