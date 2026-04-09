РФ разоблачили на тайной подводной операции в Атлантике: Британия отслеживала субмарины месяц

Джон Гилли / © Associated Press

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что российские подлодки проводили скрытую операцию в Атлантическом океане вблизи британских вод. По его словам, Лондон вместе с союзниками в течение месяца отслеживал деятельность одной ударной субмарины и двух специализированных аппаратов РФ.

Об этом сообщает Sky News.

Речь идет, в частности, о подводных судах, связанных с российским управлением глубоководных исследований (GUGI), которые способны изучать и потенциально повреждать критическую инфраструктуру — в частности, подводные кабели и трубопроводы.

Ответ британцев

Британские военные задействовали более 500 человек, корабли флота, противолодочную авиацию и вертолеты для круглосуточного наблюдения. В результате российские субмарины покинули район.

Хили прямо обратился к Кремлю, заявив: «Мы вас видим», и предупредил о «серьезных последствиях» в случае попыток повредить подводную инфраструктуру.

По данным Минобороны Британии, прямых доказательств повреждений кабелей или трубопроводов на данный момент нет, однако активность РФ в этом регионе растет. За последние два года количество подобных инцидентов увеличилось примерно на 30%.

Аналитики считают, что подобные миссии могут свидетельствовать о намерениях России тестировать уязвимость критической инфраструктуры Запада.

