РФ разоблачили на тайной подводной операции в Атлантике: Британия отслеживала субмарины месяц

Британия и союзники месяц отслеживали российские субмарины в Атлантике. Речь идет о возможной угрозе подводной инфраструктуре.

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что российские подлодки проводили скрытую операцию в Атлантическом океане вблизи британских вод. По его словам, Лондон вместе с союзниками в течение месяца отслеживал деятельность одной ударной субмарины и двух специализированных аппаратов РФ.

Об этом сообщает Sky News.

Речь идет, в частности, о подводных судах, связанных с российским управлением глубоководных исследований (GUGI), которые способны изучать и потенциально повреждать критическую инфраструктуру — в частности, подводные кабели и трубопроводы.

Ответ британцев

Британские военные задействовали более 500 человек, корабли флота, противолодочную авиацию и вертолеты для круглосуточного наблюдения. В результате российские субмарины покинули район.

Хили прямо обратился к Кремлю, заявив: «Мы вас видим», и предупредил о «серьезных последствиях» в случае попыток повредить подводную инфраструктуру.

По данным Минобороны Британии, прямых доказательств повреждений кабелей или трубопроводов на данный момент нет, однако активность РФ в этом регионе растет. За последние два года количество подобных инцидентов увеличилось примерно на 30%.

Аналитики считают, что подобные миссии могут свидетельствовать о намерениях России тестировать уязвимость критической инфраструктуры Запада.

Напомним, военный Игорь Луценко ранее предупредил об угрозе «тысячи дронов» и ракет. По его словам, Россия наращивает мощности производства беспилотников и уже продемонстрировала способность выпускать по Украине около тысячи дронов за одну атаку.

Также говорилось, что в Крыму рушится «небо», ПВО уже на грани катастрофы.

Это происходит впервые за четыре года. Россияне не успевают восстанавливать систему противовоздушной обороны после ударов Сил обороны Украины.

