РФ разорвали взрывы: прилетело по заводу, который готовил "начинку" для крылатых ракет - видео

В России атакован завод / © Associated Press

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В ночь на пятницу, 9 октября, в Тверской области России был атакован Редкинский опытный завод.

Об этом сообщает мониторинговый Telegram-канал Exilenova+.

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Отмечается, что предприятие производит компоненты топлива Дециллин-М, используемое в крылатых ракетах Х-55 и Х-101. Кроме того, завод производит присадки к дизельному горючему и авиационному керосину.

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По данным Генштаба, Омский НПЗ является мощным нефтеперерабатывающим предприятием в РФ. Может перерабатывать более 21 млн тонн нефти в год. Завод специализируется на производстве широкого спектра горючего, смазочных масел и нефтехимической продукции.

Отметим, в феврале беспилотники СБУ уже наносили удары по этому предприятию. По информации источников, даже временный вывод объекта из строя может снизить частоту ракетных обстрелов на территории Украины.

Напомним, накануне беспилотники смогли прорвать систему противовоздушной обороны в России и атаковать Омский нефтеперерабатывающий завод.

Омский НПЗ играет ключевую роль в российской нефтеперерабатывающей отрасли и перерабатывает 22 миллиона тонн нефти в год.

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Дата публикации 08:11, 09.10.26 Количество просмотров 15 В Тверской области РФ атакован завод, производящий компоненты топлива для крылатых ракет - видео

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