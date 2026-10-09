ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
646
Время на прочтение
1 мин

РФ разорвали взрывы: прилетело по заводу, который готовил "начинку" для крылатых ракет - видео

Завод является частью производственной цепи ВПК РФ, снабжая ракетную и авиационную промышленность специальной химической продукцией.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
В России атакован завод

В России атакован завод / © Associated Press

В ночь на пятницу, 9 октября, в Тверской области России был атакован Редкинский опытный завод.

Об этом сообщает мониторинговый Telegram-канал Exilenova+.

Отмечается, что предприятие производит компоненты топлива Дециллин-М, используемое в крылатых ракетах Х-55 и Х-101. Кроме того, завод производит присадки к дизельному горючему и авиационному керосину.

По данным Генштаба, Омский НПЗ является мощным нефтеперерабатывающим предприятием в РФ. Может перерабатывать более 21 млн тонн нефти в год. Завод специализируется на производстве широкого спектра горючего, смазочных масел и нефтехимической продукции.

Отметим, в феврале беспилотники СБУ уже наносили удары по этому предприятию. По информации источников, даже временный вывод объекта из строя может снизить частоту ракетных обстрелов на территории Украины.

Напомним, накануне беспилотники смогли прорвать систему противовоздушной обороны в России и атаковать Омский нефтеперерабатывающий завод.

Омский НПЗ играет ключевую роль в российской нефтеперерабатывающей отрасли и перерабатывает 22 миллиона тонн нефти в год.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie