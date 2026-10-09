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РФ разорвали взрывы: прилетело по заводу, который готовил "начинку" для крылатых ракет - видео
Завод является частью производственной цепи ВПК РФ, снабжая ракетную и авиационную промышленность специальной химической продукцией.
В ночь на пятницу, 9 октября, в Тверской области России был атакован Редкинский опытный завод.
Об этом сообщает мониторинговый Telegram-канал Exilenova+.
Отмечается, что предприятие производит компоненты топлива Дециллин-М, используемое в крылатых ракетах Х-55 и Х-101. Кроме того, завод производит присадки к дизельному горючему и авиационному керосину.
По данным Генштаба, Омский НПЗ является мощным нефтеперерабатывающим предприятием в РФ. Может перерабатывать более 21 млн тонн нефти в год. Завод специализируется на производстве широкого спектра горючего, смазочных масел и нефтехимической продукции.
Отметим, в феврале беспилотники СБУ уже наносили удары по этому предприятию. По информации источников, даже временный вывод объекта из строя может снизить частоту ракетных обстрелов на территории Украины.
Напомним, накануне беспилотники смогли прорвать систему противовоздушной обороны в России и атаковать Омский нефтеперерабатывающий завод.
Омский НПЗ играет ключевую роль в российской нефтеперерабатывающей отрасли и перерабатывает 22 миллиона тонн нефти в год.