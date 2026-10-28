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В ночь на 28 октября Россию разрывали взрывы. Город Новомосковск Тульской области «посетили» беспилотники. Местные жители паниковали из-за нашествия дронов, жаловались на взрывы и сильный пожар.

Что известно об атаке — читайте на сайте ТСН.ua.

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Ночью в Тульской области объявили ракетную и беспилотную опасность. Местные жители сообщали о взрывах, после которых в нескольких Новомосковских районах возникли пожары.

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В Новомосковске под прицелом оказался химический завод «Азот». На территории предприятия возник пожар. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев подтвердил атаку на регион, мол, силы ПВО работают по БпЛА. Впрочем, якобы «инфраструктуру в близлежащей промышленной зоне» повредили обломки сбитых.

По данным OSINT-ресурсов и различных Telegram-каналов Exilenova+, занялась установка по производству аммиака «Ам-70». На кадрах в сети виден сильный пожар и затягивающие город столбы дыма.

Местные власти призывают жителей сохранять спокойствие. В то же время, в город уже направили лаборатории регионального управления Роспотребнадзора, которые должны проверить уровень возможного химического загрязнения.

Что известно о заводе «Азот»

Завод Азот входит в группу ЕвроХим и является одним из крупнейших производителей азотных удобрений в России. На предприятии производят аммиак, аммиачную селитру, карбамид и метанол.

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В то же время, завод имеет значение не только для химической промышленности РФ. По данным Службы внешней разведки Украины, предприятие снабжало азотную кислоту завода имени Свердлова в Дзержинске, который производит взрывчатые вещества для российского военно-промышленного комплекса.

Атака на завод — фото и видео

Дата публикации 07:16, 28.10.26 Количество просмотров 8 В России атаковали химзавод «Азот»: загорелся пожар

В Новомосковске под прицелом оказался химический завод Азот.

В Новомосковске под прицелом оказался химический завод Азот.

В Новомосковске под прицелом оказался химический завод Азот.

В Новомосковске под прицелом оказался химический завод Азот.

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