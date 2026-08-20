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РФ разрывают взрывы: "добрые" дроны массированно атаковали Татарстан, "прилетело" по ключевому НПЗ (видео)
Дроны атаковали Нижнекамск в российском Татарстане, где расположен нефтеперерабатывающий завод.
Под утро 20 августа беспилотники добрались до Республики Татарстан в России, атаковав крупный нефтеперерабатывающий завод в Нижнекамске.
Об этом сообщили Телеграм-каналы.
«Нижнекамск, момент „прилета“ по НПЗ», — писали аналитики, публикуя кадры попадания по предприятию.
На видеороликах, распространяемых в Сети, видны задымления в районе объекта.
В то же время, никаких подтверждений атаки на НПЗ в Нижнекамске на момент публикации не было. Известно, что воздушную тревогу из-за угрозы беспилотников в регионе объявили еще около 03:00.
Кроме этого, в эту ночь беспилотники атаковали Краснодарский край РФ. Под атакой также оказались объекты нефтяной инфраструктуры россиян. Известно, что БпЛА атаковали нефтяной терминал «Таманьгазнефть» в порту Тамани.
Напомним, что украинские удары уже повлекли за собой серьезные перебои в работе российской нефтеперерабатывающей отраслей. В частности, в конце июля Тюменский НПЗ полностью приостановил работу после атаки беспилотников. Предприятие расположено более чем в 2000 км от украинской границы, а сбои на нем могли усилить дефицит топлива на внутреннем рынке РФ.