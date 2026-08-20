РФ разрывают взрывы: "добрые" дроны массированно атаковали Татарстан, "прилетело" по ключевому НПЗ (видео)

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Под утро 20 августа беспилотники добрались до Республики Татарстан в России, атаковав крупный нефтеперерабатывающий завод в Нижнекамске.

Об этом сообщили Телеграм-каналы.

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«Нижнекамск, момент „прилета“ по НПЗ», — писали аналитики, публикуя кадры попадания по предприятию.

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На видеороликах, распространяемых в Сети, видны задымления в районе объекта.

В то же время, никаких подтверждений атаки на НПЗ в Нижнекамске на момент публикации не было. Известно, что воздушную тревогу из-за угрозы беспилотников в регионе объявили еще около 03:00.

Кроме этого, в эту ночь беспилотники атаковали Краснодарский край РФ. Под атакой также оказались объекты нефтяной инфраструктуры россиян. Известно, что БпЛА атаковали нефтяной терминал «Таманьгазнефть» в порту Тамани.

Дата публикации 07:35, 20.08.26 Количество просмотров 11 Дроны атаковали НПЗ в Татарстане - видео

Напомним, что украинские удары уже повлекли за собой серьезные перебои в работе российской нефтеперерабатывающей отраслей. В частности, в конце июля Тюменский НПЗ полностью приостановил работу после атаки беспилотников. Предприятие расположено более чем в 2000 км от украинской границы, а сбои на нем могли усилить дефицит топлива на внутреннем рынке РФ.

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