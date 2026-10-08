РФ разрывают взрывы: вслед за "Яндексом" накрыли важную цель путинского "Газпрома" (видео)

В России было неспокойно / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Реклама

Сегодня ночью в России горело и взрывалось. Местные власти традиционно молчат об атаках БпЛА.

О последствиях «прилетов» сообщили в Телеграм.

Реклама

Что атаковано

Реклама

Атакован станкостроительный завод «Саста» в Сасово Рязанской области. Оборудование компании употребляется в оборонной, авиакосмической, транспортной и тяжелой индустрии РФ.

По информации Astra, завод «Саста» специализируется на производстве металлообрабатывающих станков с числовым программным управлением (ЧПК). Оборудование компании используется в оборонной, авиакосмической, транспортной и тяжелой промышленности РФ.

Предприятие находится под международными санкциями Канады, Швейцарии, ЕС, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и Японии.

На территории промышленного комплекса расположен большой дата-центр «Яндекс ДЦ Сасово». В компании уже заявили о масштабном сбое в работе Yandex Cloud из-за проблем с «электропитанием»

В Башкортостане атакован нефтехимический комплекс «Газпром нефтехим Салават».

Также взрывы слышали в Стерлитамаке в Башкортостане и во временно оккупированном Луганске.

Последствия атаки

Напомним, в городе Сасово Рязанской области в результате атаки вспыхнул пожар на заводе «Саста», на территории которого расположен дата-центр компании «Яндекс».

Реклама

По данным украинских военных, подразделения СБС в течение сентября работали по объектам в российском тылу на расстоянии от сотен до более чем тысячи километров от границы с Украиной.

Среди пораженных целей ССС назвали нефтеперерабатывающие заводы ТАНЕКО, Московский, Пермский, Саратовский, Рязанский, Ярославский и Ильский, а также объекты в Новороссийске, Махачкале, Тольятти и Воронеже.

В ССС отметили, что среди целей были объекты нефтяной и нефтехимической промышленности, морские порты, военно-морская база, авиация, радиолокационные комплексы и другая инфраструктура.

Дата публикации 07:22, 08.10.26 Количество просмотров 7 Россия в огне – горят важные объекты (видео)

Новости партнеров

Новости партнеров