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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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РФ разрывают взрывы: вслед за "Яндексом" накрыли важную цель путинского "Газпрома" (видео)

В городе Салават в Башкортостане раздались взрывы. Местные жители сообщают об атаке на местный НПЗ Газпром нефтехим «Салават».

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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В РФ было неспокойно

В России было неспокойно / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Сегодня ночью в России горело и взрывалось. Местные власти традиционно молчат об атаках БпЛА.

О последствиях «прилетов» сообщили в Телеграм.

Что атаковано

  • Атакован станкостроительный завод «Саста» в Сасово Рязанской области. Оборудование компании употребляется в оборонной, авиакосмической, транспортной и тяжелой индустрии РФ.

По информации Astra, завод «Саста» специализируется на производстве металлообрабатывающих станков с числовым программным управлением (ЧПК). Оборудование компании используется в оборонной, авиакосмической, транспортной и тяжелой промышленности РФ.

Предприятие находится под международными санкциями Канады, Швейцарии, ЕС, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и Японии.

На территории промышленного комплекса расположен большой дата-центр «Яндекс ДЦ Сасово». В компании уже заявили о масштабном сбое в работе Yandex Cloud из-за проблем с «электропитанием»

  • В Башкортостане атакован нефтехимический комплекс «Газпром нефтехим Салават».

  • Также взрывы слышали в Стерлитамаке в Башкортостане и во временно оккупированном Луганске.

Последствия атаки

Последствия атаки

Напомним, в городе Сасово Рязанской области в результате атаки вспыхнул пожар на заводе «Саста», на территории которого расположен дата-центр компании «Яндекс».

По данным украинских военных, подразделения СБС в течение сентября работали по объектам в российском тылу на расстоянии от сотен до более чем тысячи километров от границы с Украиной.

Среди пораженных целей ССС назвали нефтеперерабатывающие заводы ТАНЕКО, Московский, Пермский, Саратовский, Рязанский, Ярославский и Ильский, а также объекты в Новороссийске, Махачкале, Тольятти и Воронеже.

В ССС отметили, что среди целей были объекты нефтяной и нефтехимической промышленности, морские порты, военно-морская база, авиация, радиолокационные комплексы и другая инфраструктура.

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