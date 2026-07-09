Вертолет РФ

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Россияне сбили собственный ударный вертолет Ка-52. Он был уничтожен огнем собственной мобильной группы ПВО при выполнении задания по перехвату украинских беспилотников.

Оценку обнародовало издание Forbes .

По имеющейся информации, модернизированный Ка-52, оснащенный средствами борьбы с дронами, преследовал украинские БПЛА, когда его ошибочно атаковала российская мобильная огневая группа. В результате инцидента погиб один из членов экипажа, а сам вертолет был потерян.

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Аналитики отмечают, что это уже не первый случай "дружеского огня" в российской армии. Причиной называют слабую координацию между подразделениями ПВО и авиацией, особенно на фоне роста атак украинских беспилотников.

Потерю Ка-52, стоимость которого оценивают примерно в 16 миллионов долларов, называют показательной. Эксперты считают, что Россия вынуждена использовать дорогую авиацию для борьбы с относительно дешевыми дронами, что не только истощает ресурсы, но и повышает риск новых случаев поражения собственных сил.

Ранее мы сообщали, что российская ПВО могла сбить собственный военный вертолет при попытке отразить атаку украинских беспилотников. По данным советника главы Минобороны Сергея Стерненко, инцидент произошел во время преследования дронов, когда российские подразделения открыли огонь и ошибочно поразили свой летательный аппарат. Предварительно сообщается, что экипаж вертолета погиб, а точная модель воздушного судна и обстоятельства происшествия еще уточняются. Этот случай стал очередным примером проблем с координацией российской ПВО при отражении атак беспилотников.

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