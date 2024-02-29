РФ снова пугает мир ядерным апокалипсисом: при каких условиях Путин может нажать на "красную кнопку"

В руки американских журналистов в очередной раз попали тайные документы россиян. Оказывается, Путин не просто готовится к новой – еще большей войне. Теперь он всерьез может использовать ядерное оружие.

При каком условии Путин может нажать на так называемую красную кнопку и ради чего главарь террористов снова угрожает миру ядерным апокалипсисом — в эксклюзиве TSN.UA.

Путин — обезьяна с ядерной "гранатой"

С самого начала полномасштабного вторжения россияне постоянно пугали украинцев: обещали снести ядеркой Киев и даже разгоняли слухи, что ударят тактическим ядерным зарядом по ВСУ на Донбассе. И все это было только очередной пропагандой. Но теперь, после 2 лет непрерывных боевых действий, в голове Путина похоже, что-то изменилось и не в лучшую сторону.

Журналистам Financial Times удалось получить эксклюзивный доступ к сверхсекретным военным документам РФ. Оказывается, Кремль готов использовать ядерное оружие в нескольких условиях, и они уже вписаны в детальный план для войск.

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Утечка российских секретных документов показала, когда Москва готова применить ядерное оружие, и этот порог оказался гораздо ниже, чем публично говорил президент РФ Владимир Путин.

Это следует из документов, с которыми журналистам издания ознакомили источники на Западе. Журналисты увидели 29 секретных файлов, составленных в период с 2008 по 2014 год. Эксперты утверждают, что они актуальны для современной военной российской доктрины.

Какой план нарисовал себе Путин

По плану Путина РФ ударит ядеркой по противнику при нескольких условиях. Напомним, ядерная доктрина РФ предусматривает обязательный ответ на ядерный удар противника и разрешает применение ядерного оружия, в случае, если стране грозит полный разгром. Похоже, что Путин за время правления успел изменить этот подход.

В презентации по критериям применения оружия указаны высадка противника на территорию России, разгром соединений, развернутых на границе, или неизбежное нападение противника с использованием обычного вооружения.

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"Среди других возможных условий — уничтожение 20% российских подлодок с баллистическими ракетами стратегического назначения, 30% ударных атомных подлодок, трех и более крейсеров, трех аэродромов или одновременная атака на главный и резервный береговые командные центры", - указано в публикации.

Также среди потенциальных причин применения тактического ядерного оружия — "сдерживание государств от агрессии или эскалации военных конфликтов", "остановка агрессии", предотвращение поражения российских войск в битве и повышение эффективности флота.

Путин блефует

В цивилизованном мире утечка вызвала незаурядную реакцию. Статью Financial Times разобрали на цитаты и обсуждают на топовых мировых телеканалах. И не только из-за ядерного оружия. Планы Путина, попавшие в руки журналистов, описывают войну воображаемой Северной Федерации с другой вымышленной страной — Югом. Н

Несложно догадаться о ком идет речь — конечно, о Китае. Выходит, что несмотря на усиленное сотрудничество, Путин уже давно боится своего восточного соседа и готовил войско отражать нашествие китайцев. Для этого летом 23-го на границе российские военные провели соответствующие учения. Наверное, понимая, что РФ вряд ли справится с врагом, для Путина был разработан план ядерного удара, который бы остановил продвижение войск Пекина.

Хотя Москва сблизилась с Пекином и опрокинула силы с востока в Украину, она продолжила наращивать свою восточную оборону.

" Россия продолжает укреплять и тренировать свои ядерные ракетные войска на Дальнем Востоке вблизи границы с Китаем", - сказал Уильям Альберк, директор по стратегии, технологиям и контролю над вооружениями в Международном институте стратегических исследований. "Многие из этих систем имеют дальность только для удара по Китаю".

Мир обеспокоен

Смущают формулировку в документе и самих журналистов. В нем отмечено, что одним из критериев применения ядерного оружия для Путина будет "критическая ситуация для госбезопасности РФ". Конечно, такая формулировка буквально развязывает диктатору руки и дает право этому маньяку применить оружие, как ему вздумается.

При этом опрошенные медийщиками эксперты утверждают, что угроза для Украины остается минимальной. В Кремле не видят вариантов, как Киев мог бы захватить суверенную территорию РФ или убить самого Путина. Кстати, украинские власти постоянно напоминают, что ВСУ не собираются захватывать какие-либо российские земли. Кроме того, ядерные устрашения Кремля эффективны на Западе и до сих пор серьезно мешают передаче Украине определенных вооружений.

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Российские лидеры считают, что в то время как ядерный удар по Китаю или США может быть "отрезвленным", ядерный удар по Украине, скорее всего, приведет к эскалации конфликта и прямому вмешательству США или Великобритании, сказал Альберк.

Зачем Путин звенит оружием

Это может убедить людей приостановить поддержку Украины. К тому же, как ранее сообщали в Комитете по вопросам разведки при президенте Украины, Россия сейчас активно пытается убедить людей и политиков на Западе, что она непобедима, имеет сверхэффективное оружие и точно победит Украину.

Напомним, британское издание Financial Times опубликовало итоги расследования на основе секретных российских военных документов за 2008-2014 годы, в которых излагаются критерии применения Россией тактического ядерного оружия.