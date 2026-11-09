РФ собрала почти все стратегические бомбардировщики на одном аэродроме: что задумал Кремль

Бомбардировщик Ту-95МС

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Россия, вероятно, сосредоточила на авиабазе «Украинка», расположенной на Дальнем Востоке, значительную часть своих стратегических бомбардировщиков. По имеющимся данным, там находятся 10 самолетов Ту-160 и 37 Ту-95МС.

Об этом сообщает украинский военно-аналитический ресурс Defense Express.

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По информации издания, с начала ноября Россия дополнительно опрокинула на этот аэродром восемь бомбардировщиков Ту-95МС и один Ту-160. Вероятно, самолеты размещены под открытым небом, без специальных укрытий.

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Аналитики обращают внимание, что такое количество стратегической авиации на одном аэропорту, вероятно, беспрецедентно за время полномасштабного вторжения. Перемещение бомбардировщиков на Дальний Восток могло стать для российского командования более простым вариантом, чем обустройство защищенных ангаров на авиабазе Энгельс.

Как отмечает автор материала, планы России по строительству до 20 ангаров-укрытий для Ту-95МС и Ту-160 на аэродроме Энгельс стали известны еще в апреле 2025 года. Первые конкретные сведения о реализации этого проекта появились в июне 2026 года.

Однако спутниковые снимки, сделанные на октябрь 2026 года, свидетельствуют, что строительство до сих пор не вышло за пределы возведения каркасов будущих сооружений.

По мнению автора Defense Express, российская сторона, похоже, решила перемещать стратегические самолеты на удаленный аэродром, несмотря на значительное расстояние. По его оценке, во время каждой массированной атаки по Украине бомбардировщикам приходится преодолевать около 5400 километров в одну сторону.

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Таким образом, перегонять дефицитные самолеты на Дальний Восток, вероятно, оказалось для России проще, чем обеспечить им должную защиту на авиабазе Энгельс.

Ранее сообщалось, что Россия потеряла один из своих стратегических Ту-95 во время учебного полета.

Мы ранее информировали, что спутник зафиксировал место стоянки самолета Ту-95МС на авиабазе Энгельс, где после удара остались характерные следы поражения.

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