РФ создала каталог похищенных украинских детей: как работает схема

В РФ создали каталог похищенных украинских детей с фото и описаниями / © Associated Press

В России создали сайт, на котором выложены фотографии с открытыми лицами и описания похищенных детей.

Об этом основатель и руководитель организации Save Ukraine Николай Кулеба сообщил в телеграм.

«С 2014 года дети с оккупированных территорий — Луганщины, Донетчины и Крыма — систематически вывозились по заказу российских семей под Москву и в другие регионы России. Похоже, спрос на детей уменьшился, так что оккупанты ищут новые способы «совершенствования» этой ужасной системы. Мы с командой Save Ukraine обнаружили доказательство того, что они перешли к методам, которые иначе как торговля детьми не назовешь», — отметил он.

«На спешно созданном сайте можно буквально «выбрать» себе ребенка по фото с открытыми лицами. Они описывают детей как товар: «послушный», «спокойный» и т.д. Представьте только — вы можете отфильтровать детей не только по полу, но и по цвету глаз и волос», — добавил Кулеба.

По словам Кулебы, «большинство детей в этом «каталоге» родились до оккупации Луганщины и имели украинское гражданство. Родители некоторых из них были убиты именно оккупационными властями, другим просто сделали российские документы, чтобы легализовать похищение».

Россияне вывезли из Украины, по меньшей мере, 20 тысяч детей, удалось вернуть 1400. После переговоров в Стамбуле РФ получила список из 339 украинских детей, которых нужно вернуть, однако пока ничего не сделала в этом вопросе.

Об этом на конференции относительно детей Украины в Страсбурге заявила заместитель министра иностранных дел Украины Марьяна Беца.

Она подчеркнула, что Россия убивает, депортирует и похищает украинских детей, и это началось еще в 2014 году, но с начала полномасштабного вторжения в 2022 году «эта политика стала действительно систематической».

Уполномоченная президента по правам ребенка Дарья Герасимчук ранее информировала, что по состоянию на конец марта 2023 года украинским властям точно известно о более 19,5 тысячи детей, вывезенных с ВОТ в Россию, но их сложно точно подсчитать из-за оккупации.

Уполномоченная по правам ребенка России Мария Львова-Белова отчиталась, что оккупанты вывезли в страну-агрессор более 700 тысяч украинских детей с начала полномасштабного вторжения.

Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Львовой-Беловой и президента РФ Владимира Путина за незаконный вывоз в страну-агрессор украинских детей.