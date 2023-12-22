РФ создала подставную авиакомпанию, чтобы возить нелегалов в Европу: что задумал агрессор

Польские власти считают это шагом к организации "нового спланированного наплыва беженцев через Россию и Беларусь".

Россия создала подставную авиакомпанию Southwind Airlines, чтобы через Минск перевозить нелегальных мигрантов в Европу.

Об этом сообщает "Bild на русском".

Авиакомпания Southwind Airlines была создана вскоре после начала полномасштабной войны России против Украины и базируется в турецкой Анталии. В то же время, все три самолета авиакомпании и большинство работников – из российской Nordwind Airlines с базированием в Москве.

Российская компания Nordwind Airlines принадлежит турфирме Pegas Touristik, владельцы которой – россияне с турецкими корнями.

Недавно белорусские власти объявили, что Southwind с 23 декабря открывает прямые рейсы из Стамбула в Минск всего за 195 евро. Время полета – на два часа меньше, чем у авиакомпании Belavia. Последняя из-за введенных санкций не может летать через территорию Евросоюза. В то же время, Turkish Airlines ранее отменила рейсы в Минск под давлением Европы.

Карта нового авиасообщения между Стамбулом и Минском/Фото: Bild

Читайте главные новости дня:

Россия и Беларусь стремятся усугубить миграционный кризис

По информации издания, польские власти считают новое направление полетов Southwind шагом к организации "нового спланированного наплыва беженцев через Россию и Беларусь".

В то же время, независимые белорусские журналисты утверждают, что Southwind была создана для обхода санкций против России.

В Польше уверены, что РФ и Беларусь активизируют "гибридную операцию" для усиления миграционного и, как следствие, политического кризиса в западных странах, особенно в Германии.

Напомним, в ноябре в Институте изучения войны сообщили, что власти РФ применяют тактику гибридной войны, чтобы создать новый миграционный кризис на границе со странами Европы, в частности, в Финляндии.

После решения правительства Финляндии в середине декабря о повторном перекрытии пунктов пропуска на границе с Россией туда перестали прибывать мигранты.

Читайте также: