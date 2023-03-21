РФ созывает заседание Совбеза ООН, чтобы оправдать Путина за депортацию украинских детей – СМИ

На днях МУС выдал ордер на арест Путина за военные преступления, связанные с похищением украинских детей.

В начале апреля Россия планирует провести неформальное заседание Совбеза ООН касательно депортации украинских детей, по которому суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина.

Об этом пишет The Guardian.

Этот вопрос возник после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина за военные преступления, связанные с похищением детей.

В то же время, представитель РФ в ООН Василий Небензя заявил 20 марта, что Москва якобы планировала заседание задолго до решения МКС.

Также он назвал вопрос о детях "полностью раздутым" и сказал, что Москва хочет объяснить на заседании Совета безопасности, ориентировочно 6 апреля, вывезенным в Россию "тем, что хотели уберечь их от опасности, которую могут принести военные действия".

Орден на арест Владимира Путина

Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина за депортацию украинских детей в РФ. Суд также выдал ордер на арест уполномоченной по правам детей РФ Марии Львовой-Беловой.

Главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан заявил, что Путин предстанет перед правосудием в Гааге за преступления, совершенные против Украины, независимо от аргументов Москвы.

Карим Хан также отметил, что ордер на арест Путина будет действовать до конца его жизни.

Дмитрий Медведев пригрозил Международному уголовному суду в Гааге ударом гиперзвуковой ракеты.

Следственный комитет РФ открыл "уголовное дело" против прокурора и судей Международного уголовного суда в Гааге, ранее издавших ордер на арест российского диктатора Владимира Путина.

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