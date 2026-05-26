Мир
1444
1 мин

РФ срочно закрывает небо над Москвой и несколькими регионами

В Московской воздушной зоне планируют запретить полеты гражданских самолетов на высотах от 0 до 5100 м, новые правила могут начать действовать уже в начале июня.

Светлана Несчетная
Москва, Кремль / © Associated Press

Россия с начала июня планирует почти полностью закрыть небо для гражданской авиации в районе Москвы.

Об этом сообщает Межрегиональная общественная организация пилотов и владельцев воздушных судов (АОПА) в соцсетях.

«В начале июня 2026 года полеты гражданских воздушных судов в Московской воздушной зоне (Москва РПИ) на высотах от 0 до 5100 м будут полностью запрещены».

Сообщается, что ограничения будут касаться большого числа воздушного пространства вокруг Москвы. Как сообщили в АОПА, зона действия запрета будет охватывать направления в сторону границы с Беларусью, а также районов Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Самары.

Однако все же некоторые категории полетов разрешат. Речь идет о регулярных и чартерных пассажирских рейсах, выполняемых в аэропорты и из них. Также ограничения не будут распространяться на санитарную авиацию, медицинскую эвакуацию, авиационно-химические работы, инспекцию инфраструктуры и полеты внутри государственных контрактов.

В АОПА уточнили, что официальное сообщение с деталями ограничений будет опубликовано впоследствии.

