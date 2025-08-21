Россия строит гигантский объект в Калининграде: что известно

Спутниковый снимок станции в Калининграде

Россияне строят гигантскую станцию радиоразведки в Калининграде. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки.

Как отмечает Bild , строительство длится уже два года.

Что известно о станции

Как пишут в издании, новые спутниковые снимки указывают на то, что Россия уже два года строит у Калининграда масштабный объект радиоразведки. Он расположен всего в 25 километрах от границы НАТО. Расследовательская платформа Tochnyi добавляет, что речь идет о гигантском кольцевом антенном комплексе неподалеку от города Черняховск.

Есть информация о том, что работы стартовали еще в марте 2023 года. За это время на месте расчистили лес, построили забор, построили дороги и подготовили площадки под здания.

«На внешнем участке видны котлованы для антенных мачт. Также можно различить не менее шести колец», — отмечают расследователи.

Эксперты считают, что это так называемая кольцевая антенная решетка – система антенн, которая используется для военной радиотехнической разведки и связи.

«Диаметр объекта может достигать до 1600 метров, что в несколько раз больше обычных комплексов этого типа», — говорится в сообщении.

Вероятно, после завершения строительства Россия сможет:

перехватывать радиосвязь НАТО в Восточной Европе и странах Балтии;

наладить более надежную связь с подлодками в Балтийском море и северной части Атлантического океана.

