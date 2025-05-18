РФ требует капитуляции Украины и готовится к длительной войне: аналитики указали на признаки

Владимир Путин / © Getty Images

Реклама

Президент РФ Владимир Путин и российская верхушка пытаются подготовить российское население к более продолжительной войне в Украине.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны.

В силу характера переговоров в Стамбуле и озвученных российской делегацией требований, аналитики ведомства убеждены, что целью войны России остается полная капитуляция Украины.

Реклама

В то же время, отмечается в отчете, Москва представляет свои территориальные претензии не как предмет переговоров о завершении войны, а лишь как предпосылки к прекращению огня.

Эксперты убеждены, что Кремль сознательно затягивает переговорный процесс, демонстрируя нежелание вести добросовестные переговоры как о прекращении огня, так и о заключении финального мирного соглашения.

«Путин и дальше отказываться идти на компромиссы до тех пор, пока Украина и Запад не смогут изменить его теорию победы. По ней Россия выигрывает войну на истощение путем непрерывного ползучего наступления, что не позволяет Украине проводить успешные, оперативно значимые контрнаступательные операции», — считают аналитики.

Ранее сообщалось, что бывший глава Генштаба Великобритании Ричард Даннат заявил, что диктатор Путин боится принять предложение о прекращении огня, поскольку в таком случае российские сторонники жесткой линии могут оказывать большее давление на Кремль.

Реклама