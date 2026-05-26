РФ убивает людей, а ее возвращают в "цивилизацию": в ЕС скандал из-за россиян на Венецианской биеннале

Российское искусство снова появляется на больших европейских площадках, а вместе с ним — и попытки Москвы вернуть себе международную легитимность, несмотря на войну против Украины.

Об этом говорится в материале Politico.

Одним из самых громких примеров стало возобновление работы российского национального павильона на Венецианской биеннале – одном из самых престижных культурных форумов Европы. Впервые после начала полномасштабной войны Россия снова получила возможность представить себя на этой платформе.

В Европе увидели в этом пропаганду

Российский павильон вызвал резкую реакцию среди европейских политиков, украинских художников и активистов.

Вице-президент Европарламента Пина Пичерно заявила Politico, что павильон "никогда не должен был открываться", назвав его "гимном пропаганды режима".

Критики участия РФ подчеркивают: речь идет не столько об искусстве, сколько о попытке Москвы нормализовать свое присутствие в Европе на фоне войны.

Куратор украинского павильона Ксения Малых заявила, что присутствие России на Биеннале является попыткой "нормализовать войну".

Россия возвращается не только из-за культуры

Возвращение РФ на Биеннале стало частью более широкой тенденции. В последнее время российские спортсмены также постепенно допускаются к международным соревнованиям в различных видах спорта.

Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бидный ранее заявлял, что такие решения создают опасный сигнал: грубые нарушения международного права могут не иметь долгосрочных последствий.

Литовский евродепутат Петрас Ауштрявичюс подчеркнул, что Россия использует культуру и спорт в качестве инструментов государственной политики и пропаганды.

В Венеции протестовали против участия РФ

У российского павильона проходили акции протеста. На выставке появились сине-желтые наклейки в память об украинских художниках, погибших с начала полномасштабной войны.

Активисты заявляли, что Россия ведет войну не только оружием, но через культуру, спорт и восстановление своего имиджа на международной арене.

Основатель Pussy Riot Надя Толоконникова заявила Politico, что Москва пытается "нормализовать свои преступления" через искусство, спорт, оперу, шахматы и другие сферы.

Что это значит

Ключевая угроза, по мнению критиков, заключается не в отдельной выставке, а в постепенном возвращении России в европейское публичное пространство.

Москва продолжает войну против Украины, но в то же время пытается через культуру и спорт создать впечатление, что ее изоляция завершается. Именно это и вызывает наибольшее беспокойство в Украине и среди европейских политиков.

