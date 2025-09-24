РФ ударила по учебному подразделению Сухопутных войск ВСУ: есть пострадавшие

Столб дыма. / © https://ua.depositphotos.com/

Дополнено новыми материалами

Россияне 24 сентября ударили по учебному подразделению Сухопутных войск ВСУ. Есть пострадавшие.

Об этом сообщают Сухопутные войска.

Что известно об атаке РФ

Отмечается, что российские войска атаковали двумя баллистическими ракетами типа "Искандер".

«В результате точного попадания в укрытие, несмотря на принятые меры безопасности, к сожалению, полностью избежать потерь среди личного состава не удалось. На месте работают экстренные службы. Раненым оперативно оказывается вся необходимая медицинская помощь», - добавили в командовании.

Там акцентировали, что вопрос сохранения жизни и здоровья людей остается актуальным. Да, работа над оборудованием учебных центров, полигонов и других военных объектов надежными укрытиями продолжается. Принимаются и дополнительные меры безопасности по защите военнослужащих во время ракетных и воздушных атак врага.

Напомним, в ночь на 12 августа РФ нанесла ракетный удар по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВСУ. К сожалению, погиб человек. Еще 23 человека пострадали.

Несмотря на то, что военные направлялись в укрытия и хранилища, некоторые из них попали в зону поражения кассетных боеприпасов.

В результате обстрела стало известно об одном погибшем и 11 раненых разных степеней тяжести. Еще 12 военных обратились за медицинской помощью с жалобами на акубаротравму и острый стресс.