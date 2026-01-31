- Дата публикации
РФ угрожает Украине «оружием возмездия» и «новыми проблемами» — детали
Спикер Госдумы РФ обещает украинцам «проблемы со следующей недели».
В России спикер Государственной думы страны-агрессора Вячеслав Володин пригрозил возможностью применения против Украины так называемого «оружия возмездия».
Об этом Володин написал в Telegram.
Он цинично обвинил президента Владимира Зеленского в якобы нежелании выполнять «договоренности Путина и Трампа» и пригрозил, что украинцев «уже со следующей недели» ждут «новые проблемы».
«Наши (российские — Ред.) войска наступают. Депутаты Государственной Думы настаивают на применении более мощного оружия — „оружия возмездия“. И достижение целей „специальной военной операции“ (так в России называют войну против Украины — Ред.)», — написал Володин.
Заметим, что ранее призывал к продолжению войны «до конца» марионеточный глава Чечни Рамзан Кадыров.
Ранее президент Зеленский объяснил, зачем ему нужна личная встреча с диктатором Путиным.