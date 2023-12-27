РФ угрожает Японии "серьезными последствиями": при чем здесь Украина

Япония заявила, что отправит ракеты противовоздушной обороны Patriot в США. В Кремле уверены, что эти ракеты потом окажутся в Украине.

Россия пугает Японию "ухудшением двусторонних отношений" из-за поставок в США ракет для ЗРК Patriot.

Об этом сообщает Reuters.

"Японская сторона теряет контроль над оружием, с которым Вашингтон теперь может делать все, что угодно. Нельзя исключать, что по уже испытанной схеме ракеты Patriot окажутся в Украине", – заявила скандальная пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова.

Она пригрозила, что передачи ракет для систем Patriot будут иметь "серьезные последствия" для российско-японских отношений.

В издании напомнили, что отношения между Москвой и Токио, которые и раньше были сложными, значительно ухудшились после полномасштабного вторжения РФ в Украину. В частности, Япония присоединилась к своим западным союзникам по внедрению масштабных экономических санкций против РФ.

На прошлой неделе Япония заявила, что отправит ракеты противовоздушной обороны Patriot в США после пересмотра своих правил экспорта вооружений. Это станет первым серьезным пересмотром Токио своих экспортных ограничений за последние девять лет. Новый экспортный контроль Японии все еще не позволяет ей поставлять оружие в страны, находящиеся в состоянии войны, но может косвенно помочь Украине в ее войне с Россией.

Напомним, что Россия и Япония еще не заключили мирное соглашение об официальном прекращении боевых действий по итогам Второй мировой войны. Между странами – территориальный спор за Курильские острова. Еще до вторжения РФ в Украину Токио жаловался на увеличение российской военной дислокации на островах, которые захватил Советский Союз в Японии в конце Второй мировой войны.

Еще в 2021 году Япония заявила о своем суверенитете над Южными Курилами. Токио считает оккупированными острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу островов Хабомаи, которые Россия считает своими.

Читайте также: